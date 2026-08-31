China desafía a Boeing y Airbus con un avión gigante: llevará más de 800 pasajeros y podría cambiar los vuelos de larga distancia

El Centro Chino de Investigación y Desarrollo Aerodinámico comenzó a probar un concepto de avión comercial de gran porte que busca competir con los fabricantes tradicionales de la aviación global.

A través de ensayos con un prototipo a escala en un túnel de viento transónico, los científicos evaluaron el rendimiento aerodinámico de esta estructura pensada para volar a unos 1.000 kilómetros por hora.

Aunque el proyecto se encuentra en etapa experimental y sin un cronograma oficial de fabricación a escala real, los avances marcan un precedente en la búsqueda de aeronaves con mayor capacidad y eficiencia para cubrir trayectos de larga distancia.

El diseño de ala integrada que reduce el consumo de combustible

A diferencia de las aeronaves tradicionales, este prototipo utiliza un diseño de fuselaje de ala integrada donde el cuerpo del avión y las alas forman una sola estructura continua.

Esta arquitectura permite que todo el avión genere sustentación durante el vuelo, disminuyendo de forma directa la resistencia del aire.

China desafía a Boeing y Airbus con un avión gigante: llevará más de 800 pasajeros y podría cambiar los vuelos de larga distancia

Durante las pruebas científicas se utilizaron maquetas reducidas para evaluar la estabilidad del vehículo en velocidades de crucero, confirmando que este formato logra un ahorro significativo en el uso de combustible durante viajes prolongados.

Dimensiones récord y el desafío de operar en los aeropuertos

El modelo proyectado alcanza los 85 metros de envergadura, superando por cinco metros al emblemático Airbus A380 y convirtiéndose en el más grande de su tipo.

Estas dimensiones colosales superan los límites de la normativa internacional de aviación comercial para operar en terminales convencionales.

Debido a esto, su implementación futura requerirá reformas estructurales en las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y plataformas de embarque de los principales aeropuertos del mundo.

Un avión masivo para redefinir los viajes de larga distancia

La capacidad interna del prototipo está calculada para trasladar a más de 800 pasajeros en un solo trayecto intercontinental.

El objetivo central de China con este proyecto es responder a la creciente demanda de viajes en el mercado asiático y competir directamente en la aviación de fuselaje ancho.