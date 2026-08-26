Vivir durante unas semanas en una granja de Sicilia, rodeado de naturaleza y colaborando con el cuidado de animales, es una de las oportunidades que actualmente aparecen publicadas en la plataforma internacional Workaway.

El proyecto está ubicado en Castiglione di Sicilia, en las inmediaciones del Etna, y combina un santuario de animales con iniciativas de permacultura. Sus responsables reciben voluntarios que quieran participar de la vida cotidiana del lugar a cambio de alojamiento.

La propuesta establece, con carácter general, una estancia mínima de 4 semanas, aunque determinados trabajos estacionales pueden requerir períodos más largos. No se trata de un empleo convencional, sino de un intercambio cultural y de voluntariado gestionado a través de una web con prestigio internacional.

Workaway es una plataforma internacional de intercambio cultural y voluntariado que conecta a viajeros con familias, granjas, ONG y otros proyectos en distintos países. Generalmente, los participantes colaboran durante unas horas al día en determinadas tareas y reciben a cambio alojamiento y, dependiendo del anfitrión, comida u otros beneficios.

Cómo es el voluntariado para vivir en una granja de Sicilia

Isola del Conigli- Sicilia.

El proyecto comenzó en 2020, cuando sus responsables compraron una propiedad en Sicilia para desarrollar un santuario de animales sin fines de lucro junto con un proyecto de permacultura.

La finca se encuentra en Castiglione di Sicilia y cuenta con vistas al Etna. La propuesta busca combinar el contacto con los animales con una forma de vida más sostenible, vinculada a la naturaleza y al trabajo cotidiano de la propiedad.

Entre las categorías de ayuda que aparecen en el perfil se encuentran el cuidado de animales, la jardinería, los proyectos ecológicos y diferentes tareas relacionadas con el mantenimiento de la finca.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en Sicilia

Una parte importante de la experiencia está relacionada con los animales del santuario. Los voluntarios pueden colaborar en diferentes tareas necesarias para mantener el espacio y participar en la rutina diaria de la finca.

A esto se suman actividades vinculadas con la permacultura, el jardín y el mantenimiento. El objetivo del proyecto es avanzar hacia una forma de vida más autosuficiente y respetuosa con el entorno.

Las tareas pueden cambiar según la temporada. Por eso, antes de viajar es fundamental consultar las condiciones actualizadas directamente en el perfil del anfitrión y acordar las fechas y responsabilidades.

Hay una excepción importante para quienes quieran participar de la cosecha de aceitunas de octubre y noviembre de 2026. Para esa actividad concreta, los responsables indican que buscan estancias de al menos cuatro semanas y señalan que prefieren períodos de entre seis y ocho semanas.

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Cómo postularse al voluntariado de Workaway en Sicilia

La convocatoria se encuentra publicada en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones de diferentes países para realizar intercambios culturales y colaborar en distintos proyectos.

Para contactar con este anfitrión es necesario hacerlo mediante su perfil en la plataforma. Allí también puede consultarse el calendario de disponibilidad, las condiciones de alojamiento, las tareas previstas y los requisitos actualizados antes de organizar el viaje.

La disponibilidad puede modificarse a medida que se ocupan las plazas. El perfil registraba actividad el 25 de agosto de 2026, por lo que se trata de una publicación activa recientemente.

Además, quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deben comprobar antes de viajar qué requisitos migratorios corresponden a su nacionalidad y al tipo de actividad que realizarán en Italia. Participar mediante Workaway no sustituye los requisitos de entrada, estancia o visado que puedan resultar aplicables.