El tablero de un auto está lleno de información que, con el uso diario, termina pasando a un segundo plano. Entre la velocidad, la temperatura del motor y el nivel de combustible, hay un detalle minúsculo que muy pocos conductores registran: una pequeña flecha o triángulo ubicado junto al ícono del surtidor de nafta.

Ese símbolo no es un adorno ni una alerta del sistema de combustible. Su función es simple y práctica: señalar hacia qué lado del vehículo está ubicada la boca de carga del tanque, algo que se agradece especialmente cuando se maneja un auto que no es el propio.

Cómo interpretar la flecha

La lógica es directa. Cuando la flecha apunta hacia la izquierda, la tapa del tanque está del lado izquierdo del auto; si apunta hacia la derecha, ocurre lo mismo pero del lado opuesto. Con esa referencia, alcanza con mirar el tablero antes de bajar del auto para saber exactamente de qué lado hay que ubicarse junto al surtidor.

La utilidad es mayor en autos alquilados, prestados o recién comprados, donde el conductor todavía no memorizó de qué lado carga combustible su propio vehículo. También evita maniobras incómodas dentro de la estación de servicio, como retroceder, cambiar de bomba o estirar la manguera más de la cuenta.

El origen del ícono: una anécdota de Ford

Este detalle tiene una historia concreta detrás. Según registros de la industria automotriz, la idea surgió a mediados de los años ochenta por iniciativa de Jim Moylan, un ingeniero que trabajaba en Ford. Moylan había quedado empapado bajo la lluvia tras estacionar un auto de la empresa del lado equivocado del surtidor, y a partir de ese episodio propuso incorporar un pequeño triángulo en el tablero que indicara la ubicación de la tapa.

Representación creada con IA

La propuesta quedó archivada varios años, hasta que Ford la retomó y la incluyó por primera vez en el Ford Escort de 1989. Desde entonces, otras terminales fueron adoptando el mismo criterio, aunque no todas con el mismo diseño: en algunos modelos aparece como una flecha bien marcada, en otros como un triángulo más discreto, y en los autos más antiguos puede no figurar en absoluto.

Por qué no hay un estándar único entre marcas

Aunque el símbolo se generalizó, la ubicación de la tapa del tanque no responde a una norma universal. Como referencia general, buena parte de los autos de origen europeo tiene la carga del lado derecho, mientras que los de fabricación japonesa, asiática y norteamericana suelen tenerla del lado izquierdo, aunque existen numerosas excepciones según el modelo. En los autos eléctricos, además, la carga suele estar en el paragolpes delantero, con variantes según si el vehículo tiene conector de corriente alterna, continua o ambos.

Por eso, ante la duda, la referencia más confiable sigue siendo el tablero del auto que se está manejando en ese momento, y no una regla general por marca o país de origen.

En síntesis, se trata de un detalle de diseño pensado para resolver un problema cotidiano y evitar pérdidas de tiempo en la estación de servicio, sobre todo al subirse a un vehículo desconocido.