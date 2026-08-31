Uruguay se ubicó como el país de América del Sur con mejor calidad de vida en el ranking de Numbeo, con una posición destacada frente a otras naciones de la región y por encima de países como China y Rusia. El resultado surge de indicadores que contemplan poder adquisitivo, seguridad, salud, costo de vida, contaminación, clima y tráfico.

Además, los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran que Uruguay tuvo una mejora sostenida en sus principales indicadores sociales entre 1990 y 2023.

Uruguay mejoró sus principales indicadores en 33 años

Entre 1990 y 2023, Uruguay aumentó 5,14 años su esperanza de vida. Durante el mismo período, los años esperados de escolarización crecieron 4,52 años.

El ingreso per cápita también registró una fuerte expansión: aumentó más del 110% en ese período. Como resultado de la evolución de estos y otros indicadores, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) creció un 20,9% entre 1990 y 2023.

Estos datos permiten medir la evolución del país más allá de una clasificación puntual de calidad de vida y muestran una mejora acumulada durante más de tres décadas.

Qué variables utiliza el ranking de calidad de vida

El índice elaborado por Numbeo combina diferentes indicadores para establecer las condiciones de vida en cada país. Entre las variables consideradas aparecen el poder adquisitivo, el costo de vida, la seguridad, la atención sanitaria, el clima, la contaminación y el tráfico.

En el ranking analizado, Países Bajos ocupa el primer lugar mundial, mientras que Uruguay aparece como el país sudamericano mejor ubicado.

La comparación también resulta favorable frente a países de gran peso económico y demográfico, como China y Rusia, que quedan por debajo de Uruguay en esta clasificación.

Uruguay lidera el ranking de calidad de vida en América del Sur y mejora sus indicadores sociales.

Uruguay, entre los países sudamericanos mejor posicionados

El listado regional ubica a Uruguay en el primer puesto, seguido por Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

Puesto País 1 Uruguay 2 Ecuador 3 Argentina 4 Brasil 5 Colombia 6 Chile

Uno de los factores que ayuda a explicar la posición de Uruguay es el desempeño de Montevideo, que concentra buena parte de la infraestructura, los servicios y la actividad económica del país.

A nivel general, Uruguay combina una mejora del desarrollo humano con indicadores vinculados a seguridad, salud, educación y condiciones ambientales. El país también avanzó en la generación de energías renovables y en políticas de desarrollo sostenible, elementos que contribuyen a su posicionamiento regional.