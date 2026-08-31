Cambiar la rutina por una isla del Caribe, con alojamiento y comida sin costo y jornadas livianas. No es una fantasía: es la propuesta real de programas de intercambio de trabajo en San Juan, Puerto Rico, que buscan voluntarios de distintas partes del mundo. A cambio de unas 20 horas de trabajo por semana, ofrecen una habitación privada, al menos una comida diaria y la posibilidad de vivir en pleno Caribe.

¿Cómo es la propuesta para vivir gratis en una isla del Caribe?

La modalidad se conoce como work-trade o intercambio de trabajo: el voluntario aporta unas horas de tarea por semana y, a cambio, recibe alojamiento gratuito y, según el programa, comida y otros beneficios. No es un empleo pago, sino una experiencia de convivencia e intercambio cultural.

En uno de los programas disponibles en un hostel de San Juan, la propuesta incluye una habitación privada y una comida diaria a cambio de 20 horas de trabajo por semana, con estadías que van de 3 a 12 semanas. Las tareas habituales son de limpieza, mantenimiento del alojamiento (housekeeping), tareas administrativas y atención en la recepción.

Un programa en San Juan, Puerto Rico, ofrece habitación privada y comida a cambio de solo 20 horas de trabajo por semana. Fuente: Shutterstock

Qué requisitos deben cumplir los interesados

Aunque cada anfitrión fija sus propias condiciones, hay pautas comunes que conviene tener en cuenta: