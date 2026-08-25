Pasar un año en aislamiento, cultivar sus propios alimentos, realizar caminatas espaciales simuladas y adaptarse lejos de la Tierra. Esa es la propuesta de la nueva convocatoria de la NASA, que busca voluntarios para participar en una misión análoga destinada a preparar futuras expediciones tripuladas a la Luna y Marte.

La agencia espacial estadounidense abrió la búsqueda de cuatro participantes para la primera misión del programa Moon and Mars Exploration Analog (MMEA). El proyecto se desarrollará en el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas, y comenzará en agosto de 2027.

Buscan voluntarios para vivir gratis en Estados Unidos: ofrecen comida y alojamiento a cambio de una misión oficial de la NASA Imagen creada con IA

El propósito es analizar cómo el cuerpo y la mente humana responden a largos periodos de aislamiento y a condiciones similares a las que enfrentarán los astronautas durante futuras misiones espaciales.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de la NASA?

Según las condiciones establecidas por la NASA, la convocatoria está dirigida a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, es decir, personas que cuentan con una Green Card.

Por lo tanto, un ciudadano mexicano solo podría participar si posee alguno de estos estatus migratorios en Estados Unidos.

Además, los candidatos deben cumplir con una serie de requisitos:

Tener entre 30 y 55 años , aunque podrían contemplarse algunas excepciones.

Medir menos de 1.88 metros .

Dominar el idioma inglés .

Superar evaluaciones físicas y psicológicas .

Tener disponibilidad para permanecer aproximadamente 14 meses en el programa , incluidos dos meses de preparación y un año dentro de hábitats simulados.

No contar con restricciones alimentarias .

No tener antecedentes de sonambulismo ni necesitar medicamentos para dormir.

La NASA también busca personas con conocimientos técnicos y disponibilidad para atravesar un proceso de selección que puede extenderse durante varios días antes de definir a los cuatro integrantes de la misión.

¿Cómo será vivir un año en condiciones similares a Marte?

Los participantes permanecerán en instalaciones terrestres de la NASA, pero deberán desarrollar actividades diseñadas para reproducir las condiciones de una misión espacial de larga duración.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Permanecer en espacios reducidos y aislados .

Simular un viaje hacia la Luna o Marte .

Cultivar parte de sus alimentos.

Vigilar de manera permanente su estado físico y mental .

Participar en caminatas espaciales simuladas mediante realidad aumentada y otros escenarios diseñados para reproducir las condiciones de una misión.

Resolver problemas y situaciones similares a las que podría enfrentar una tripulación durante una expedición prolongada.

Los investigadores estudiarán factores como el estrés, el descanso, la convivencia, la capacidad cognitiva y la salud física y mental de los participantes.

También analizarán su adaptación al llamado “sol marciano”, ya que un día en Marte dura aproximadamente 40 minutos más que uno terrestre.

¿Qué estudios y experiencia necesita un candidato?

La NASA busca perfiles profesionales similares a los que podrían integrar una tripulación espacial. Entre las áreas de formación consideradas se encuentran:

Ingeniería

Matemáticas

Ciencias biológicas

Ciencias físicas

Los estudios de posgrado relacionados con áreas STEM pueden reemplazar parte de la experiencia profesional solicitada. En determinados casos, también puede considerarse la experiencia militar.

Aunque los participantes no viajarán realmente al espacio, su trabajo será utilizado para desarrollar tecnologías, protocolos y estrategias que permitan a los astronautas permanecer durante periodos prolongados en la Luna y, posteriormente, realizar una misión tripulada a Marte.

Los resultados de esta investigación también contribuirán a los objetivos del programa Artemis, mediante el cual se busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna como paso previo a futuras expediciones al planeta rojo.