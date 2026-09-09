Para quienes sueñan con vivir una experiencia en el extranjero combinando trabajo colaborativo, naturaleza y descanso costero , la plataforma Worldpackers publicó una oferta de voluntariado en uno de los destinos más emblemáticos del Pacífico mexicano.

El proyecto busca personas dispuestas a colaborar en un entorno autosustentable en Mazunte, un reconocido Pueblo Mágico del estado de Oaxaca famoso por sus playas vírgenes y su ecosistema de conservación marina.

La propuesta está a cargo de un emprendimiento familiar enfocado en el estilo de vida simple, la producción de alimentos y la elaboración de productos medicinales mediante técnicas artesanales como la fermentación.

A cambio del apoyo operativo en sus instalaciones, los anfitriones otorgan una serie de beneficios pensados para garantizar la estadía de los viajeros sin costos de alojamiento .

Tareas requeridas y beneficios incluidos en la propuesta

El programa contempla una jornada laboral de 25 horas semanales (distribuidas en 5 horas diarias durante 5 días), lo que deja a los voluntarios con 2 días libres por semana para recorrer la zona o descansar.

Las tareas principales abarcan trabajos de jardinería y cultivo, apoyo en cocina y preparación de alimentos, actividades de pintura o decoración y tareas de reparación o bioconstrucción.

En cuanto a las prestaciones, la experiencia garantiza hospedaje en habitación privada o espacio de camping dentro del predio, acceso a cocina equipada, almuerzos diarios incluidos, conexión a internet básica y descuentos en el bar de la comunidad.

Además, la oferta incluye la posibilidad de tomar clases de idiomas en el lugar y el respaldo del soporte de asistencia de la plataforma durante la estadía.

Requisitos y disponibilidad para postularse

El voluntariado requiere un compromiso de estadía mínima de dos semanas y cuenta con cupos abiertos para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero .

Para aplicar no se exige experiencia profesional previa en los rubros de construcción o agronomía, aunque se solicita contar con un nivel intermedio de español o francés para facilitar la convivencia diaria.