La isla invita a un viaje por el tiempo a través de sus festivales de cine, jazz y el célebre Festival Internacional del Egeo.

Una pequeña isla de Grecia, conocida como Syros, ha lanzado una convocatoria que ha captado la atención de viajeros y entusiastas de los animales a nivel global. En este hermoso lugar del mar Egeo, un refugio de gatos ofrece alojamiento gratuito, así como un desayuno diario, brindando a los interesados una experiencia única de voluntariado al colaborar en el cuidado de felinos rescatados.

El programa no ofrece remuneración, ya que representa una iniciativa de voluntariado. No obstante, los participantes disfrutan de hospedaje, desayuno y cuentan con la oportunidad de explorar la isla, conocer sus playas y experimentar uno de los destinos más serenos del archipiélago de las Cícladas.

La oferta para ir a Syros a cuidar gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué incluye el programa de voluntariado para cuidar gatos en Syros?

La propuesta es implementada por el refugio Syros Cats, una entidad dedicada al rescate y cuidado de felinos abandonados. Los voluntarios participan durante cinco horas diarias, dejando el resto del tiempo disponible para el descanso o para explorar la isla.

Entre las ventajas proporcionadas por el programa se encuentran:

Alojamiento gratuito.

Desayuno todos los días.

Cinco horas de trabajo por jornada.

Un día libre por semana.

Tiempo para recorrer la isla fuera del horario de tareas.

La posibilidad de colaborar con el rescate y bienestar de decenas de gatos.

Isla en Grecia Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las futuras inscripciones comenzarán en septiembre para gestionar estadías en el año 2027 y es importante señalar que las plazas son generalmente limitadas por el notable interés que suscita la convocatoria.

¿Qué funciones asumen los voluntarios y qué requisitos deben cumplir?

El enfoque diario se centra en asegurar el bienestar de los animales y preservar el refugio en condiciones óptimas. Las actividades comprenden proporcionar alimentos a los gatos, reponer su agua, limpiar los espacios que habitan, administrar medicaciones básicas cuando sea necesario bajo la debida supervisión y dedicar tiempo a la socialización y al juego.

Asimismo, los voluntarios contribuyen en actividades generales de mantenimiento del refugio, siendo crucial el compromiso hacia los animales y la disposición para las labores cotidianas.

Fuera del horario de trabajo, los voluntarios pueden conocer Ermúpoli, la capital de Syros, recorrer senderos costeros, disfrutar de las playas del mar Egeo y descubrir una de las islas griegas menos masificadas, famosa por su arquitectura neoclásica, su gastronomía y su ambiente relajado.

Requisitos para postularse:

Los ciudadanos mexicanos tienen la posibilidad de ingresar a Grecia sin la necesidad de visa para propósitos turísticos, comerciales o visitas personales, conforme al acuerdo Schengen. Pueden permanecer hasta 90 días en un lapso de 180 días. Asimismo, esta autorización de entrada es válida para viajar a otros países pertenecientes al espacio Schengen.

Esta medida proporciona una mayor flexibilidad para los mexicanos que desean explorar Europa, facilitando el acceso y la movilidad en diversas naciones asociadas al tratado.