Tener una deuda fiscal impaga puede generar consecuencias que van mucho más allá de la acumulación de intereses.

En determinados casos, el Estado argentino cuenta con herramientas legales para avanzar sobre el patrimonio del contribuyente y asegurar el cobro de las obligaciones pendientes, pero siempre cuando exista un proceso judicial en curso.

La normativa vigente contempla la posibilidad de aplicar medidas cautelares sobre cuentas bancarias y bienes cuando existe una deuda que se encuentra en proceso de ejecución fiscal.

Deudas fiscales: cuándo el Gobierno puede embargar los bienes

La Ley 11.683, que regula distintos aspectos del procedimiento tributario nacional, establece mecanismos para que el Fisco pueda reclamar judicialmente el pago de las obligaciones fiscales.

En ese contexto, el representante del Fisco puede solicitar el embargo general de cuentas bancarias, fondos y valores que el contribuyente tenga depositados en entidades financieras, hasta cubrir el monto de la deuda en ejecución.

La normativa también contempla la posibilidad de solicitar el embargo de bienes de cualquier tipo o naturaleza, además de inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares destinadas a garantizar el recupero de la deuda.

Por lo tanto, no se trata de una medida que se aplique automáticamente ante cualquier deuda pendiente . El embargo aparece dentro de un procedimiento de cobro y debe estar vinculado con una obligación fiscal que el Estado busca ejecutar.

¿A quiénes puede alcanzar un embargo de ARCA?

La medida puede alcanzar a contribuyentes o responsables que mantengan obligaciones fiscales impagas y cuya deuda avance hasta una instancia de ejecución fiscal.

El procedimiento puede involucrar diferentes tipos de obligaciones tributarias, según el caso concreto y el organismo encargado de su cobro.

Por eso, tener una deuda registrada no significa que automáticamente se bloquearán todas las cuentas o se quitarán los bienes del contribuyente. Existen diferentes etapas dentro del proceso de cobro y distintas herramientas que puede utilizar el Fisco.

Cuentas bancarias, propiedades y autos: qué bienes pueden quedar alcanzados

Una de las principales dudas de los contribuyentes es qué patrimonio puede quedar sujeto a una medida cautelar.

La Ley 11.683 contempla expresamente el embargo general de cuentas bancarias, fondos y valores y también permite solicitar medidas sobre bienes de cualquier tipo o naturaleza .

Esto puede incluir, según las circunstancias del caso y la forma en que se instrumente la medida, bienes registrables, entre ellos vehículos.

La normativa establece además que, cuando las medidas cautelares recaen sobre bienes registrables o cuentas bancarias, su anotación puede realizarse mediante oficio del representante del Fisco, incluso utilizando medios informáticos establecidos para ese fin.

¿El embargo de una cuenta bancaria es automático?

No. Este es uno de los puntos más importantes para evitar interpretaciones equivocadas.

La existencia de una deuda fiscal impaga no significa que ARCA vaya a embargar inmediatamente la cuenta bancaria del contribuyente.

El embargo forma parte de las herramientas disponibles dentro del procedimiento de ejecución y debe estar relacionado con el cobro de la obligación fiscal.

A su vez, la propia normativa contempla que el representante del Fisco pueda solicitar distintas medidas para garantizar el recupero de la deuda, incluyendo embargos e inhibiciones.

Qué pasa si la deuda entra en ejecución fiscal

Cuando una obligación fiscal llega a la instancia de ejecución, el Estado puede avanzar mediante el procedimiento previsto por la legislación tributaria.

Entre las herramientas contempladas se encuentran:

Embargo de cuentas bancarias .

Embargo de fondos y valores .

Embargo de bienes .

Inhibición general de bienes .

Otras medidas cautelares destinadas a garantizar el cobro.

El objetivo de estas medidas es asegurar que la deuda pueda ser recuperada y evitar que el patrimonio sobre el que podría ejecutarse desaparezca o resulte insuficiente para cubrir la obligación.