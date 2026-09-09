La Ley de Sucesiones de Argentina indica cómo debe repartirse una herencia y quiénes son las personas que pueden heredera los bienes cuando fallece un familiar.

En Argentina, el testamento es una de las herramientas legales más utilizadas para repartir una herencia. Sin embargo, cuando no existe uno, el Código Civil y Comercial de la Nación es claro respecto de quiénes pueden recibir el patrimonio.

Sin testamento, quiénes reciben la herencia según la Ley

Cuando no existe un testamento, el modo de reparto de una herencia es a través de una “sucesión intestada”, la cual garantiza una porción de los bienes para determinados herederos.

En este aspecto, dentro de la Ley de Sucesiones se establece la figura de “herederos legítimos” y es para aquellos que serán receptores de la herencia.

Los herederos legítimos son:

Los descendientes del causante.

Los ascendientes del causante.

El cónyuge.

Los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive.

¿Cómo se reparte la herencia?

En el caso que la herencia deba ser repartida con el cónyuge, la Ley de Sucesiones argentina indica que debe hacerse bajo la siguiente modalidad:

Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en la herencia la misma parte que un hijo, pero no hereda parte alguna en la división de bienes gananciales, que son los bienes de ambos cónyuges.

Las sucesiones intestadas con muy frecuentes.

Esto quiere decir que se queda con su mitad de los gananciales y no hereda nada de la otra mitad de gananciales.

¿Qué pasa si no hay hijos, padres o cónyuge para heredar?

En los casos en los que no existan descendientes, ascendientes o un cónyuge, las personas que heredan son aquellas reconocidas como “parientes colaterales”.

Los mismos son hermanos, sobrinos y tíos del causante, y tendrán acceso a la herencia siempre y cuando sean los únicos herederos registrados.