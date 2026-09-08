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Buscan voluntarios entre 30 y 43 años para vivir gratis en el pueblo más hermoso de la Patagonia: ofrecen alojamiento y almuerzo

En esta noticia Requisitos para postularse

Cada año, cientos de personas buscan alternativas para viajar sin gastar en alojamiento. Una propuesta en plena Patagonia argentina promete justamente eso.

Se trata de una oferta publicada en Worldpackers, la plataforma que conecta viajeros con anfitriones de todo el mundo a cambio de tareas puntuales.

En qué consiste la propuesta en Lago Puelo

El anfitrión, identificado como Pablo, lleva casi 20 años construyendo su casa agroecológica en Lago Puelo, Chubut .

Busca voluntarios que lo ayuden con tareas de mantenimiento, jardinería y cultivos, además de trabajos de pintura, decoración y construcción.

Buscan voluntarios entre 30 y 43 años para vivir gratis en el pueblo más hermoso de la Patagonia: ofrecen alojamiento y almuerzo. worldpackers

A cambio, ofrece:

Alojamiento en carpa dentro del predio.

Almuerzo gratuito todos los días.

Internet básica para trabajar de forma remota.

Uso libre de la lavandería del lugar.

El compromiso pedido es de cinco horas de trabajo por día, con dos días libres a la semana para descansar o recorrer la zona.

Requisitos para postularse

No cualquiera puede aplicar a esta propuesta. El anfitrión pide voluntarios de entre 30 y 43 años, con experiencia previa y capacidad de trabajar de forma autónoma.

También acepta parejas o dúos de voluntarios que quieran hacer la experiencia juntos.

La estadía mínima solicitada es de dos semanas, y la disponibilidad para este proyecto se extiende entre septiembre y febrero.

Eso sí, quienes se postulen deben cubrir por su cuenta los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa , en caso de necesitarla.

Para acceder al contacto directo con el anfitrión, es necesario crear una cuenta verificada en Worldpackers, un paso que forma parte del proceso de postulación en toda la plataforma a través de este link.

Lago Puelo, además, es conocido por su lago de aguas turquesas y su cercanía con El Bolsón, algo que suma atractivo a la propuesta para quienes buscan naturaleza y desconexión.