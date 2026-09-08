Tilcara aparece como una alternativa para quienes buscan viajar, conocer la Quebrada de Humahuaca y, en paralelo, colaborar en un hostel a cambio de alojamiento.

Una propuesta publicada en Workaway busca voluntarios responsables para ayudar en un establecimiento familiar ubicado cerca del centro de esta localidad de Jujuy.

La experiencia combina tareas de recepción y limpieza con tiempo libre para recorrer algunos de los principales atractivos de la región. El hostel ofrece una habitación compartida, desayuno casero, WiFi y acceso a una terraza con vistas, además del uso de la cocina y los baños compartidos.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en el hostel de Tilcara

La convocatoria está dirigida a personas que puedan colaborar principalmente con la recepción y la limpieza del establecimiento. El anfitrión señala que es valorado que los voluntarios tengan conocimientos de inglés y español, ya que el hostel recibe viajeros de distintos lugares del mundo.

Además de cumplir con las tareas asignadas, quienes participen deberán mantener los espacios limpios y ordenados, respetar las normas de convivencia y tener una actitud abierta y cordial con los huéspedes. El establecimiento también cuenta con algunas reglas de silencio.

Tilcara: el hostel busca voluntarios para colaborar con tareas de recepción y limpieza y ofrece alojamiento, desayuno y tiempo libre para recorrer la Quebrada de Humahuaca.

Alojamiento, desayuno y WiFi: qué ofrece el intercambio

Como parte de la experiencia, los voluntarios pueden alojarse en una habitación compartida dentro del hostel y acceder al desayuno casero preparado por los anfitriones. También disponen de WiFi, una terraza con vistas, cocina y baños compartidos.

La propuesta también contempla un componente de intercambio cultural: los anfitriones suelen compartir algunas cenas con los huéspedes y voluntarios, en un ambiente pensado para recibir viajeros de diferentes países.

Tiempo libre para conocer la Quebrada de Humahuaca

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de aprovechar el tiempo libre para recorrer Tilcara y otros puntos turísticos de la Quebrada de Humahuaca. Desde el hostel destacan la cercanía con senderos y la facilidad para trasladarse en colectivo hacia distintos destinos.