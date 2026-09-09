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Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9031 (La Luz).

 1°9031 11°5971 
 7360  12°3280
 3°1708  13°8749 
 5677  14°8100 
 4114  15°8879 
 6°1892  16°2746
 4472  17°0554 
 2993  18°1237 
 5422  19°5537 
 10°7021 20°5353 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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