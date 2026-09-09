Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9031 (La Luz).

1° 9031 11° 5971 2° 7360 12° 3280 3° 1708 13° 8749 4° 5677 14° 8100 5° 4114 15° 8879 6° 1892 16° 2746 7° 4472 17° 0554 8° 2993 18° 1237 9° 5422 19° 5537 10° 7021 20° 5353

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.