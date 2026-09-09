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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 9 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5689 - La Rata

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

 1°5689 11°5494
 6600  12°9505
 3°8072 13°9744 
 0703  14°7041 
 9617  15°9456 
 6°0285  16°7419
 6834  17°5076 
 7874  18°7226 
 8431  19°1497 
 10°1549 20°6969 

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También simboliza astucia y supervivencia: tu intuición te pide actuar con ingenio y proteger tus recursos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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