La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 9 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5689 - La Rata
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre
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|7041
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|9456
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|7874
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|7226
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|8431
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|1497
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|6969
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con La Rata suele advertir sobre traiciones, engaños o entornos tóxicos que requieren límites y limpieza emocional.
También simboliza astucia y supervivencia: tu intuición te pide actuar con ingenio y proteger tus recursos.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.