La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 9 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5689 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

1° 5689 11° 5494 2° 6600 12° 9505 3° 8072 13° 9744 4° 0703 14° 7041 5° 9617 15° 9456 6° 0285 16° 7419 7° 6834 17° 5076 8° 7874 18° 7226 9° 8431 19° 1497 10° 1549 20° 6969

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele advertir sobre traiciones, engaños o entornos tóxicos que requieren límites y limpieza emocional.

También simboliza astucia y supervivencia: tu intuición te pide actuar con ingenio y proteger tus recursos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.