Una nueva oportunidad de voluntariado a través de la plataforma Worldpackers busca personas dispuestas a vivir una experiencia inmersiva en la Patagonia chilena, específicamente en Río Puelo, dentro de la comuna de Cochamó.

La convocatoria está orientada a colaborar con una persona adulta mayor que habita en la zona de Segundo Corral, un valle cordillerano donde el transporte habitual se realiza a caballo o caminando .

La propuesta apunta a quienes deseen conectar con la naturaleza, aprender sobre la cultura local y apoyar las tareas cotidianas del campo durante la temporada de siembra.

Tareas requeridas y carga horaria de la experiencia

El programa establece una dedicación de 25 horas semanales distribuida en jornadas de menos de cinco horas diarias, garantizando dos días libres a la semana para recorrer la zona o descansar.

Las labores principales están centradas en la granja y el huerto, contemplando la asistencia en la siembra, la cosecha y el mantenimiento del terreno.

Asimismo, se requiere colaboración en tareas del hogar como la limpieza general del entorno, arreglos simples de construcción o reparación, la entrada de leña y la alimentación de ovejas.

La experiencia incluye también el acompañamiento cotidiano y el intercambio de conocimientos de cocina .

Qué beneficios incluye el intercambio para los voluntarios

A cambio de la colaboración en el predio, la anfitriona ofrece un paquete completo de beneficios que cubre las necesidades básicas de la estadía.

En cuanto al alojamiento, se brinda una cama en habitación privada o compartida según la disponibilidad del equipo.

La manutención alimentaria está cubierta por completo con desayuno, almuerzo y cena incluidos todos los días de la estadía.

Además, las personas seleccionadas cuentan con acceso a una cocina equipada, uso libre del servicio de lavandería e internet de velocidad básica.

Requisitos de postulación y disponibilidad del programa

La búsqueda está activa para la temporada que abarca desde septiembre hasta febrero, exigiendo una permanencia mínima de 2 semanas y un máximo de 5 semanas .

Para postularse es necesario tener entre 25 y 60 años, contar con un nivel intermedio de español, presentar un video de presentación obligatorio y contratar un seguro de viaje.