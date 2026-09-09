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Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 1413 - La Yeta

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre

 1413 11° 3541 
 2°7046 12° 9676
 3°6636 13° 0670 
 4°2118 14° 0542 
 5°0933 15° 7333 
 6°8636 16° 2817 
 7°2621 17° 9735 
 8°7281 18° 1043 
 9°495519° 5440 
 10°1946 20° 1903 

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta refleja sensación de mala suerte y creencias negativas que te frenan.

También invita a romper supersticiones, tomar control y cambiar hábitos para mejorar tu racha.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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