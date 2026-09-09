Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1413 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre

1° 1413 11° 3541 2° 7046 12° 9676 3° 6636 13° 0670 4° 2118 14° 0542 5° 0933 15° 7333 6° 8636 16° 2817 7° 2621 17° 9735 8° 7281 18° 1043 9° 4955 19° 5440 10° 1946 20° 1903

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta refleja sensación de mala suerte y creencias negativas que te frenan.

También invita a romper supersticiones, tomar control y cambiar hábitos para mejorar tu racha.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.