Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 1413 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre
|1°
|1413
|11°
|3541
|2°
|7046
|12°
|9676
|3°
|6636
|13°
|0670
|4°
|2118
|14°
|0542
|5°
|0933
|15°
|7333
|6°
|8636
|16°
|2817
|7°
|2621
|17°
|9735
|8°
|7281
|18°
|1043
|9°
|4955
|19°
|5440
|10°
|1946
|20°
|1903
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta refleja sensación de mala suerte y creencias negativas que te frenan.
También invita a romper supersticiones, tomar control y cambiar hábitos para mejorar tu racha.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.