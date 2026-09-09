El Papa vuelve a la Argentina: buscan voluntarios para su visita del 8 al 11 de noviembre, quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos.

Desde este lunes está abierta la preinscripción para quienes quieran ser voluntarios durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

Miles de personas ya completaron el formulario en la web de la Conferencia Episcopal Argentina. Sin embargo, antes de anotarte hay algunos puntos que conviene tener claros.

¿Quiénes pueden anotarse?

La convocatoria está abierta a personas argentinas o con residencia en el país, de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Esa misma fecha, el 8 de octubre, es también el límite para completar la preinscripción online.

El Papa vuelve a la Argentina: buscan voluntarios para su visita del 8 al 11 de noviembre, quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos. Instagram / pontifex

El operativo va a desarrollarse en tres sedes:

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Luján

La organización aclara que la participación en las instancias de formación es obligatoria para quienes resulten convocados.

Lo que no te dicen antes de anotarte

Hay un dato que muchos postulantes pasan por alto: completar el formulario no garantiza un lugar como voluntario.

La propia organización lo aclara en su sitio oficial. La asignación depende de las necesidades del operativo, del perfil de cada persona y de su disponibilidad real.

Otro punto que suele generar sorpresa tiene que ver con la billetera. Los gastos de traslado corren por cuenta de cada voluntario, algo que no siempre queda claro al arrancar la inscripción.

Además, quien sea seleccionado deberá:

Cumplir capacitaciones virtuales y presenciales durante octubre y los primeros días de noviembre

Elegir una sola sede de trabajo

Cubrir turnos rotativos de hasta ocho horas diarias

Este último punto es clave para quienes tienen trabajo o estudio: la disponibilidad no es algo opcional una vez que te confirman la tarea.

La visita, además, tiene un peso simbólico enorme. Se trata del regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas, ya que la última vez fue en 1987, con Juan Pablo II.

Por eso, antes de anotarte conviene revisar bien la agenda propia para las semanas de octubre y noviembre. El compromiso, una vez asumido, tiene reglas concretas que hay que poder cumplir.