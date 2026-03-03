Con la inminente puesta en marcha del nuevo ciclo lectivo, el boleto estudiantil vuelve a posicionarse como una herramienta de alivio fundamental para el presupuesto de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este programa estatal garantiza la gratuidad en el uso del transporte público, permitiendo que miles de alumnos de distintos niveles educativos puedan trasladarse diariamente sin que el costo del pasaje represente una barrera económica para su formación. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cobertura del subsidio abarca a los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que asistan a establecimientos de gestión estatal o a colegios privados que cuenten con una subvención del 100% y cuota cero. Además, tras las últimas normativas sancionadas en la Legislatura, la gratuidad se extendió formalmente para incluir a los alumnos de nivel superior, tanto terciarios como universitarios. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires implementa un esquema similar amparado en su propia legislación. El beneficio bonaerense apunta a los mismos niveles obligatorios de educación en escuelas públicas o privadas con aporte estatal total. A este universo se suman también los estudiantes de instituciones terciarias y de sedes regionales específicas de casas de altos estudios, como es el caso de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), siempre que residan en distritos integrados al sistema SUBE. La ingeniería de este subsidio establece parámetros de uso muy precisos para evitar distorsiones en el gasto público. A nivel general, el sistema otorga un cupo máximo de 50 pasajes gratuitos por mes, los cuales solo pueden ser utilizados en la franja horaria que va desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, exclusivamente de lunes a viernes. A esto se le suma un tope diario de cuatro viajes, calculado para cubrir las idas y vueltas regulares a la institución educativa. Es importante destacar que la tarjeta de los alumnos no pierde sus funcionalidades habituales. En caso de que el beneficiario supere el límite de cuatro pasajes en un mismo día, o agote la cuota de 50 viajes antes de fin de mes, el sistema simplemente comenzará a descontar el valor de la tarifa regular plena, por lo que se recomienda mantener un saldo mínimo cargado para traslados particulares, feriados o fines de semana. Para tramitar el acceso en territorio bonaerense, la gestión es completamente digital. El requisito ineludible de partida es que el estudiante cuente con un plástico debidamente registrado a su nombre en el portal oficial de Nación Servicios. A la par, resulta vital que la escuela haya validado la regularidad del alumno cargando sus datos actualizados en la plataforma provincial denominada “Mis Estudiantes”. Una vez que la institución educativa cumple con esa confirmación administrativa, el camino queda allanado para las familias. A partir de la segunda quincena de febrero, un adulto responsable o el propio alumno mayor de edad debe ingresar al sitio web oficial del área de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y completar el formulario de inscripción correspondiente utilizando los números de documento. Del lado de la Capital Federal, el esquema de matriculación sigue una lógica virtual muy parecida a través de la web del Gobierno porteño. Quienes soliciten el beneficio por primera vez deberán llenar una solicitud online con sus datos personales y escolares. En cambio, aquellos estudiantes que ya gozaban de la gratuidad durante el año anterior no necesitan volver a inscribirse, aunque sí deben cumplir con un paso de actualización tecnológica. Ese paso final, que resulta obligatorio sin importar si el trámite se inició en la Ciudad o en la Provincia, es la activación física de la credencial. Para que el subsidio quede operando de manera efectiva de cara al primer día de clases, el usuario tiene que apoyar su tarjeta en cualquier Terminal Automática habilitada, un simple contacto electrónico que descarga el atributo estudiantil y lo deja listo para usar en los validadores de los colectivos y subtes. Por último, cabe hacer una salvedad importante respecto a la red ferroviaria metropolitana. Si bien el grueso del programa apunta al transporte automotor, el beneficio también incluye a los trenes, pero bajo una órbita administrativa diferente. Para viajar en las distintas líneas de ferrocarril sin abonar pasaje, las familias deben realizar una gestión complementaria y específica, donde se declara de antemano qué ramal y entre qué estaciones exactas se viajará habitualmente.