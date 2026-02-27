Millones de usuarios del transporte público en la Argentina ya tienen a su disposición una herramienta gratuita que está cambiando la forma de moverse por la ciudad: la app Cuándo SUBO. Desarrollada por el Ministerio de Transporte de la Nación en coordinación con el sistema SUBE, la aplicación permite conocer en tiempo real cuánto falta para que llegue el colectivo a la parada, reduciendo filas, incertidumbre y tiempos de espera en la calle. La app, disponible para celulares Android y Apple iPhone (iOS), se nutre de la información que emiten los validadores de SUBE a bordo de los colectivos, junto con el sistema de monitoreo satelital que rastrea la posición de las unidades. Cuando el usuario abre la aplicación, puede ver en un mapa o en una lista cuántos minutos faltan para que llegue cada unidad a su parada, actualizar la vista en tiempo real y hasta buscar por nombre de línea o por dirección. En muchos casos, la información se actualiza cada pocos segundos, lo que permite planificar mejor la salida de casa, el trabajo o la escuela. En el Área Metropolitana de Buenos Aires la app ya cubre más de 290 líneas de colectivos, con unos 18.000 vehículos monitoreados que recorren el AMBA. Además, recientemente Cuándo SUBO se extendió a nuevas ciudades: San Miguel de Tucumán, por ejemplo, sumó las líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19, con la promesa de seguir ampliando la cobertura en el interior del país. La idea del Gobierno es que la app funcione como ventana única de información para el transporte público urbano, integrando futuras actualizaciones de trenes y subtes en el mismo entorno digital. Entre las prestaciones más valoradas figuran la posibilidad de guardar paradas y líneas como favoritas, lo que permite acceder rápidamente a los recorridos habituales sin tener que volver a buscarlos cada vez. También se pueden programar recordatorios con una alarma que avisa cuántos minutos antes de que pase el colectivo debe salir de casa, muy útil para evitar llegar tarde a turnos médicos, universidades o el trabajo. La app además invita a la participación ciudadana: los usuarios pueden reportar cambios de paradas, errores de ubicación o frecuencias anómalas, alimentando una base de datos que se usa para corregir el servicio. Cuándo SUBO llega en un contexto de aumentos en tarifas y presión sobre el bolsillo de quienes dependen del transporte público, por lo que tener más información en tiempo real se traduce directamente en mayor eficiencia y menos desgaste. En vez de esperar al colectivo debajo del sol o la lluvia, el usuario puede quedarse unos minutos más en casa, en el comercio o en la oficina hasta que el vehículo esté a pocos minutos de la parada. La app es un ejemplo claro de cómo la digitalización del sistema de transporte público puede mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida urbana, incluso antes de que se modernicen los vehículos físicos. La app Cuándo SUBO se puede encontrar en su sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/sube/cuandosubo