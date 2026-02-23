Desde el Gobierno porteño informaron obras hidráulicas en dos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que tres líneas de colectivos deberán cambiar su recorrido. A partir del lunes 23 de febrero se realizarán cortes y desvíos en el barrio de Saavedra y en zonas cercanas de Núñez por obras del Plan Hidráulico que se realizan en los ramales Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz. Las intervenciones forman parte de un esquema de infraestructura destinado a mitigar anegamientos en estos barrios del norte porteño, en especial en las vías próximas al ferrocarril y las avenidas principales. Durante el desarrollo de los trabajos habrá interrupciones parciales y hasta totales en las calles aledañas a las obras. De esta manera, las líneas 130, 29, 19 modificarán de forma temporaria su recorrido. De esta manera, las unidades pasarán por Conde, Manzanares, avenida García del Río y Arcos, para luego retomar su trayecto habitual por Crisólogo Larralde. De esta manera, los vecinos y conductores deberán prever demoras en los accesos y utilizar vías alternativas.