La Tarjeta SUBE es uno de los medios de pago más utilizados en todo el país para viajar en transporte público y tras el nuevo aumento que se produjo en la tarifa de los colectivos, se confirmó cómo quedará el “saldo negativo”. La actualización de las tarifas sobre el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se fijó en $ 650 para las Tarjeta SUBE registradas. El nuevo cuadro tarifario se aplicará en 104 líneas y entrará en vigencia este miércoles 18 de febrero. El “saldo negativo” de la Tarjeta SUBE permite realizar una determinada cantidad de viajes con dinero que “presta” el sistema y que se descuenta de la siguiente recarga que se realice. Con el nuevo cuadro tarifario para los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, el saldo negativo fue establecido conforme a la siguiente escala: Con el nuevo aumento confirmado por la Secretaria de Transporte del Ministerio de Economía, el boleto de colectivo para las líneas que circulan en el AMBA quedó de la siguiente manera: Con la Tarjeta SUBE registrada: Con la Tarjeta SUBE sin registrar: La actualización en el valor del boleto de colectivo se aplicó sobre un total de 104 líneas que circulan a diario por el Área Metropolitana de Buenos Aires. De tal modo, a partir de ahora deberán abonar la nueva tarifa los suarios de las siguientes líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.