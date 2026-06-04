El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, INVEA, acaba de anunciar de forma clara y precisa que intensificó sus operativos masivos para regular al transporte público durante el Mundial 2026, aplicando multas severas en los casos que aplique sin contemplación alguna.

En ese sentido, el INVEA pretende lograr con esta media garantizar una movilidad segura mediante inspecciones técnico-mecánicas y documentales a fondo en las 16 alcaldías de la capital, de no cumplir, habrán fuertes multas económicas y sanciones severas.

El Gobierno revisará la totalidad de estos automóviles e impondrá multas a quienes presenten irregularidades técnico mecánicas y de documentación (foto: archivo).

Requisitos y fallas mecánicas que no perdonará el INVEA

El personal especializado realiza rigurosas revisiones diarias a las unidades de transporte concesionado y taxis. El objetivo primordial de estas acciones es certificar un servicio de calidad.

Los operadores deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes aspectos para evitar sanciones inmediatas:

Tarjeta de circulación vigente y permisos en regla.

Neumáticos en buen estado y con dibujo mínimo.

Luces de freno, faros y direccionales operativas.

Carrocería e interiores sin daños que pongan en riesgo al pasajero.

Multas económicas severas y traslado directo al corralón

Multas del INVEA para taxistas INVEA

Multas económicas que te pueden arruinar tu bolsillo

Los conductores que presenten graves irregularidades administrativas o físicas serán acreedores a fuertes penalizaciones. Las sanciones por errores documentales en el transporte público implican multas que alcanzan hasta los 11,731 pesos este año.

Si el vehículo no aprueba las condiciones físico-mecánicas mínimas, se procederá a la suspensión del servicio, sellado de puertas o el traslado inmediato al depósito vehicular, afectando severamente su jornada laboral.

Si quieres conocer más detalles sobre la Revista Vehicular y los subsidios vigentes de este año, te sugerimos revisar este Video Informativo sobre Requisitos Vehiculares, el cual explica de manera visual los trámites económicos y la vigencia de documentos ante la Secretaría de Finanzas para operar de forma regular.