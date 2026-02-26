Mantener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día es importante en materia de tránsito para reforzar las políticas de control y mejorar la seguridad vial en la región. En este sentido, las multas tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia de Buenos Aires ascendieron en febrero de 2026 y continuarán en todo marzo. En territorio bonaerense las sanciones pueden variar dependiendo las faltas y el historial del conductor. En el caso de CABA las multas dependen del sistema de Unidad FIJA (UF), que se actualiza según el precio del combustible premium. Hay que aclarar que estas penalidades se aplican cuando faltan otro tipo de documentos esenciales como seguro, licencia y patente. Los controles en Ciudad y Provincia se intensificaron en febrero por ser un mes en el que aumenta el movimiento turístico. En este sentido, los organismos de tránsito hacen hincapié en la verificación de la documentación antes de emplear cualquier viaje y evitar cualquier inconveniente. Sin embargo, los que no cumplan con estas normas recibirán estas multas. Cabe destacar que la acumulación de infracciones puede generar bloqueos administrativos además de sumar altos costos de multas. Y en casos más severos las autoridades de tránsito pueden retener el vehículo hasta que se regularice la situación. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que se realiza regularmente para evaluar el estado mecánico y de seguridad de un vehículo antes de circular. Durante la inspección se revisan componentes esenciales como frenos, luces, neumáticos y sistemas estructurales, con el objetivo de garantizar que el vehículo esté en buenas condiciones para prevenir accidentes y reducir riesgos en la vía pública.