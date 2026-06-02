Adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 5 años pueden viajar gratis en estos transportes.

En esta noticia ¿Quiénes pueden viajar gratis en el Mexibús y Mexicable?

Es un hecho, hay transporte gratis para estos tres grupos de personas. De acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado de México y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este beneficio permite realizar traslados sin costo y libres de transbordo.

Adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 5 años pueden viajar gratis en estos transportes. Grok IA

Las autoridades estatales de Edomex destacaron que la medida forma parte de las acciones de justicia social impulsadas en la entidad.

Las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y los menores de 5 años pueden acceder a viajes gratuitos en el Mexibús y el Mexicable en el Estado de México, como parte de una política de apoyo a los sectores considerados más vulnerables.

Libres de trasbordo. Gobierno de Edomex

¿Quiénes pueden viajar gratis en el Mexibús y Mexicable?

El Gobierno del Estado de México informó que los siguientes grupos tienen acceso al beneficio de viajes gratuitos:

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Niñas y niños menores de 5 años.

Según datos oficiales, desde la implementación de esta medida se han realizado 61 millones 398 mil 544 viajes gratuitos y libres de transbordo en los sistemas Mexibús y Mexicable.

Las autoridades estatales señalaron que el programa busca facilitar la movilidad de quienes más lo necesitan y reducir los gastos de transporte de miles de familias mexiquenses.