Banco Provincia relanzó uno de los beneficios más populares de Cuenta DNI: el reintegro del 40% en ferias y mercados. El anuncio llegó en un momento clave en que muchas familias están reorganizando su presupuesto para lo que queda del mes y quieren aprovechar los descuentos. El reintegro del 40% aplica para compras realizadas con el código QR de Cuenta DNI en: No es un descuento en el momento del pago, sino un reintegro que se acredita en la billetera virtual dentro de las 72 horas hábiles de realizada la transacción. Hay un tope por transacción y por período, que puede variar según la campaña vigente, por lo que conviene revisar los términos actualizados dentro de la aplicación antes de cada compra. El beneficio es para usuarios de Cuenta DNI que tengan su identidad validada y la cuenta activa. Para usarlo, alcanza con abrir la app, seleccionar la opción de pago con QR y escanear el código del comercio adherido. No se necesita tarjeta física ni ningún trámite adicional. Además del reintegro en ferias y mercados, Banco Provincia anunció una renovación más amplia del programa de beneficios de la billetera. Entre las novedades se incluyen: La estrategia del banco apunta a consolidar Cuenta DNI como la billetera de referencia para los bonaerenses. Cuenta DNI está disponible de forma gratuita en Google Play y App Store. Los que ya la tienen instalada deben verificar que estén usando la versión más reciente para acceder a todos los beneficios activos. La validación de identidad se hace desde la propia aplicación con el DNI y reconocimiento facial, sin necesidad de ir a una sucursal.