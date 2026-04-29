Durante 2026, las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúan accediendo a una amplia gama de beneficios pensados para reducir gastos cotidianos, asegurar la continuidad de tratamientos integrales y promover la inclusión social en igualdad de condiciones. Su tramitación es voluntaria y gratuita, y su emisión dependerá de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde o no. La Secretaría de Discapacidad confirmó una lista de beneficios para todos los titulares del CUD, en diversos aspectos de la vida diaria. El Certificado Único de Discapacidad permite el acceso a una serie de derechos y beneficios en Argentina, entre los cuales se incluyen: Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.Exención de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down.Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento. Las condiciones de discapacidad para obtener el CUD son las siguientes: Intelectual y Mental.Visual.Motor.Auditivo.Respiratorio.Cardiovascular.Renal urológico.Digestivo/Hepático. Para solicitar el CUD, es necesario presentar la siguiente documentación: Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con diagnóstico completo.Informes y estudios médicos recientes.Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.Si trabaja, recibo de sueldo. Si no trabaja, recibo de sueldo del familiar a cargo.Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes. Con la documentación reunida, acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Por otro lado, se puede realizar la consulta sobre la validez del Certificado Único de Discapacidad clickeando acá. En el marco de la transición institucional de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hacia la Secretaría de Discapacidad (SENADIS), el organismo implementó una serie de medidas normativas diseñadas para desburocratizar el acceso a derechos y garantizar la continuidad de las prestaciones básicas. Los puntos clave incluyen: El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica los puntos centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue vetada por el presidente Javier Milei. Se estructura en cuatro ejes clave: