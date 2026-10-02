El descuento en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, es uno de los beneficios más utilizados por los clientes del Banco Provincia. Al pagar con Cuenta DNI, se obtiene un reintegro de 20% con tope de $6.000 por semana.

En este contexto, la entidad financiera publicó todas las promociones para el mes de octubre.

Descuento en comercios de cercanía: cómo comprar carne con reintegro

El descuento en comercios de cercanía está vigente de lunes a viernes y ofrece un 20% de reintegro con tope de $ 6.000 por semana.

Para obtener el reintegro máximo de $6.000 en cada semana, se debe realizar un consumo de $30.000.

Para obtener el reintegro, se deberá comprar en alguno de los comercios adheridos, los cuales se encuentran en el siguiente enlace.

Cabe mencionar que se deberá abonar mediante código QR y con saldo en cuenta, no con alguna tarjeta vinculada. El reintegro se hará en la misma billetera virtual.

Banco Provincia ofrece 20% de reintegro para comprar carne en octubre: cuándo y cómo acceder. Banco Provincia

Todos los descuentos del Banco Provincia para octubre

A través de su página web oficial, el Banco Provincia publicó todos los descuentos de octubre.

Ferias y Mercados Bonaerenses: cuentan con 40% de descuento todos los días , con un límite de devolución de $ 6.000 semanales por persona. Se obtiene con consumos de $ 15.000 .

Pet shops: los sábados hay 30% de descuento , con un tope de reintegro de $ 8.000 por semana y por persona, válido para compras de hasta $ 26.650 .

Gastronomía: los sábados y domingos se puede acceder a un 25% de descuento , con devolución máxima de $ 8.000 semanales por persona. El beneficio se completa con consumos de $ 32.000 .

Marcas destacadas: mantienen un 30% de descuento todos los días , con un reintegro de hasta $ 15.000 por mes por persona, para compras de $ 50.000 .

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: ofrecen 40% de descuento durante toda la semana, con un tope de $ 6.000 semanales, que se alcanza con gastos de $ 15.000.