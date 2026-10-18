No todos los domingos se viven de la misma manera porque cada tanto aparece uno especial: esta semana, el Día de la Madre. Sin embargo, en términos de ventas, este año se resintió la actividad comercial y profundizó una caída que viene desde hace varios períodos.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que mide las ventas pyme a precios constantes contra el año anterior, la caída en 2026 fue de 1,4%. Y no es un tropiezo aislado: es el quinto año seguido en que esta fecha termina en baja.

Desde 2022 no hubo ninguna medición positiva: cayó 4,7% ese año, 3,2% en 2023, 0,9% en 2024 y 3,5% en 2025. El 1,4% actual es una caída más suave, pero caída al fin.

Día de la Madre: ¿cómo se gastó este año?

El ticket promedio, lo que gastó cada cliente por compra, fue de $ 63.197. Casi nueve de cada diez comercios (88,9%) recurrieron a promociones para atraer clientes. Las ofertas, las cuotas y los descuentos ayudaron a sostener el movimiento, pero no lograron cambiar el humor de compra.

¿Y qué se llevó la gente? Priorizó lo barato por sobre lo grande. Con presupuestos familiares ajustados, los clientes eligieron regalos de menor valor, como libros, ropa liviana, auriculares o fundas, y dejaron de lado las compras de mayor escala, como electrodomésticos. Se festejó, pero cuidando cada peso.

Qué cuentan los comercios: un alivio, no un impulso

Del lado de los comercios, la fecha ayudó, pero no cambió el panorama. Para el 39,9%, el impacto fue moderado; para el 31,7%, sumó facturación sin alterar una demanda contenida. Un 19,3% dijo que no le generó impacto y solo el 9% la consideró clave para las ventas del mes.

Con las expectativas, pasó algo parecido: la mitad de los comercios vendió lo que esperaba. El 51,3% dijo que las ventas fueron iguales a lo previsto, el 32,5% terminó por debajo y solo el 16,2% superó sus cálculos. Las previsiones, parece, ya vienen ajustadas a la baja.

Para sostener las ventas, los comercios apostaron a cuotas y descuentos, pero con un costo: menos ganancia por producto. Hubo financiación en 3 y 6 cuotas, rebajas de hasta 20% y promos como el 2x1 y el 3x2. Así le fue a cada rubro:

Librería (+3,4%): el único que creció con fuerza. Ticket de $37.638, el más bajo. Funcionó como regalo económico , con foco en libros de cocina y desarrollo personal. Los descuentos y los costos de cobro recortaron el margen, y el clima llevó a muchos clientes a comprar online.

Indumentaria (+0,1%): se mantuvo en pie. Ticket de $55.416. Se vendió ropa liviana y deportiva, con compras de último momento y búsqueda de precios bajos. Para lograrlo, hubo 2x1, 3x2 y descuentos de hasta 20%, a costa de ganar menos por operación.

Calzado y marroquinería (-2,2%): se vendió lo de todos los días. Ticket de $ 67.332. Predominó el calzado diario y barato. Varios comercios notaron clientes con poco margen en la tarjeta y poco interés por la gama alta. Las cuotas y rebajas sostuvieron el volumen, con márgenes bajos.

Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%): se vendieron accesorios, no teléfonos nuevos. Ticket de $ 60.089. Se postergó el cambio de teléfono y se compraron auriculares, fundas y relojes inteligentes. Los comercios dieron descuentos por pago al contado y cuotas, y sufrieron la competencia de productos importados.

Cosméticos y perfumería (-3,2%): el ticket más alto, frenado por la lluvia. Ticket de $ 88.000. Las lluvias en el AMBA y el interior complicaron la llegada de clientes a los locales y, aun con cierta reactivación el sábado a la tarde, la actividad quedó acotada.

Electrodomésticos y artículos del hogar (-3,6%): la mayor caída. Ticket de $ 72.581. Se vendieron sobre todo artefactos chicos, por la restricción de presupuesto de los hogares. Las ventas digitales anduvieron mejor que las de los locales, y la falta de cuotas sin interés en algunos segmentos frenó los productos más grandes.

Cinco caídas seguidas dibujan un consumo que aprendió a cuidar cada peso. El Día de la Madre, una de las fechas fuertes del año, ya no alcanza para levantar las ventas: apenas para sostenerlas, y con promociones. Lo que se ve en el mostrador suele reflejar lo que pasa en las casas.