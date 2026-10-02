Cuenta DNI arranca octubre con una oferta que cubre desde la verdulería del barrio hasta la hamburguesa del fin de semana. Hay una sola novedad, pero tiene letra chica a favor del usuario: no tiene tope.
Se trata del 20% de descuento en las cadenas Chango Más y Día. Aplica pagando con tarjeta de crédito emitida por el Banco Provincia, mediante NFC. El resto de los súper adheridos, más de 15 en toda la provincia, mantiene un descuento de hasta 20%.
En comercios de cercanía el ahorro es del 20% de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000. En ferias y mercados bonaerenses el descuento sube al 40% todos los días, con el mismo tope semanal, que se llega a cubrir con compras de $15.000.
Los fines de semana tienen su propia agenda. Los sábados, 30% en pet shops (tope de $8.000 semanales, con consumos de $26.650). Sábados y domingos, 25% en gastronomía, también con tope de $8.000 semanales, que se alcanza gastando $32.000.
Las marcas destacadas ofrecen 30% todos los días, con un tope mensual de $15.000 y consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes tienen 40% diario, con tope de $6.000 por semana (se logra con compras de $15.000).
Hay descuentos de entre semana, sin tope de reintegro: 10% en librerías de texto los lunes y martes, y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Los jueves y viernes, Mostaza ofrece 25% pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) o 30% con tarjeta de crédito por NFC (tope de $15.000 semanales).
Por último, quienes paguen con tarjetas vinculadas pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos. Rige para compras con QR desde la app y para las tarjetas físicas emitidas por la entidad
Todas las promos de Cuenta DNI en octubre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.
- Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.
- Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.