Cuenta DNI arranca octubre con una oferta que cubre desde la verdulería del barrio hasta la hamburguesa del fin de semana.

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Cuenta DNI arranca octubre con una oferta que cubre desde la verdulería del barrio hasta la hamburguesa del fin de semana. Hay una sola novedad, pero tiene letra chica a favor del usuario: no tiene tope.

Se trata del 20% de descuento en las cadenas Chango Más y Día. Aplica pagando con tarjeta de crédito emitida por el Banco Provincia, mediante NFC. El resto de los súper adheridos, más de 15 en toda la provincia, mantiene un descuento de hasta 20% .

En comercios de cercanía el ahorro es del 20% de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000. En ferias y mercados bonaerenses el descuento sube al 40% todos los días, con el mismo tope semanal, que se llega a cubrir con compras de $15.000.

Los fines de semana tienen su propia agenda. Los sábados, 30% en pet shops (tope de $8.000 semanales, con consumos de $26.650). Sábados y domingos, 25% en gastronomía, también con tope de $8.000 semanales, que se alcanza gastando $32.000.

Las marcas destacadas ofrecen 30% todos los días, con un tope mensual de $15.000 y consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes tienen 40% diario, con tope de $6.000 por semana (se logra con compras de $15.000).

Hay descuentos de entre semana, sin tope de reintegro: 10% en librerías de texto los lunes y martes, y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Los jueves y viernes, Mostaza ofrece 25% pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) o 30% con tarjeta de crédito por NFC (tope de $15.000 semanales).

Por último, quienes paguen con tarjetas vinculadas pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos. Rige para compras con QR desde la app y para las tarjetas físicas emitidas por la entidad

Todas las promos de Cuenta DNI en octubre.

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