Descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía: como usarlos para comprar carne con 20% de descuento en octubre.

Durante octubre, los usuarios de Cuenta DNI podrán volver a ahorrar en una serie de rubros gracias a los descuentos que ofrece el Banco Provincia.

Entre las promociones más utilizadas se encuentra el 20% de reintegro en comercios de cercanía. El beneficio también alcanza a las carnicerías adheridas y es una oportunidad para reducir el gasto destinado a uno de los rubros que más peso tiene en el presupuesto de muchas familias.

El beneficio forma parte de una estrategia del Banco Provincia para fomentar el uso de los pagos digitales y puede aprovecharse en cientos de comercios de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, pero para acceder al reintegro se debe realizar la compra en los días establecidos.

Descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía: como usarlos para comprar carne con 20% de descuento en octubre. Banco Provincia

Cómo aprovechar el descuento en comercios de cercanía de Cuenta DNI

El beneficio está disponible de lunes a viernes en los comercios adheridos al programa de beneficios del Banco Provincia. El descuento permite ahorrar en las compras realizadas con la billetera virtual.

Para acceder al beneficio es necesario pagar con Cuenta DNI en un comercio adherido y respetar las condiciones establecidas por la entidad.

El 20% de reintegro tiene un tope de devolución de $ 6.000 por semana y por persona. De esta manera, se deberán realizar compras por $ 30.000 para sacarle el máximo provecho.

Desde su página oficial, la entidad detalla que aplicará para las compras mediante código QR con dinero en cuenta, link de pago, clave DNI en terminales Posnet y Payway.

Para conocer más detalles sobre esta promoción hacer click en el siguiente enlace.

Qué comercios participan de los descuentos de Cuenta DNI

No todos los locales están incluidos en la promoción, ya que aplica únicamente a comercios de cercanía adheridos al programa del Banco Provincia.

Para verificar si un negocio participa se debe consultar en el buscador de comercios del sitio web oficial. Allí es posible filtrar por rubro y ubicación para encontrar carnicerías, almacenes, verdulerías y oros comercios.

Descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía: como usarlos para comprar carne con 20% de descuento en octubre.

Otros descuentos de Cuenta DNI en octubre

Una de las noticias que trajo octubre es que ahora el Banco Provincia ofrece un 20% de descuentos en las cadenas Chango Más y Día al pagar con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de tecnología sin contacto (NFC).

El resto de los descuentos para el corriente mes son los siguientes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un reintegro máximo de $ 6.000 por semana y por persona . El tope se alcanza con compras de $ 15.000 .

Pet shops: 30% de ahorro todos los sábados. El reintegro tiene un tope de $ 8.000 semanales por persona , que se alcanza con consumos de $ 26.650 .

Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $ 8.000 por semana y por persona. El beneficio se completa con compras de $ 32.000.