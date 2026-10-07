La Gendarmería Nacional Argentina actualizó los haberes de su personal en actividad y fijó nuevos valores para octubre de 2026. La escala salarial contempla distintos montos de acuerdo con la jerarquía que ocupa cada integrante.

La actualización fue establecida por la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que fijó los haberes mensuales para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año en su Anexo I.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto cobra un gendarme en octubre de 2026

Según la escala oficial, estos son los haberes mensuales a partir del 1° de octubre de 2026 para el personal con estado militar de gendarme en actividad:

Jerarquía Haber mensual octubre 2026 Comandante General $3.376.187,99 Comandante Mayor $3.073.495,28 Comandante Principal $2.759.160,55 Comandante $2.270.195,37 Segundo Comandante $1.862.724,40 Primer Alférez $1.571.673,74 Alférez $1.396.174,86 Subalférez $1.269.249,88 Suboficial Mayor $1.964.050,69 Suboficial Principal $1.777.421,54 Sargento Ayudante $1.615.837,78 Sargento Primero $1.468.943,39 Sargento $1.335.403,09 Cabo Primero $1.214.002,84 Cabo $1.103.638,87 Gendarme $1.003.308,09 Gendarme II $912.098,25

Estos importes corresponden al haber mensual establecido por la resolución y no necesariamente representan el monto final de bolsillo, ya que pueden existir adicionales, suplementos, descuentos u otros conceptos según la situación particular de cada integrante.

Cómo ingresar a Gendarmería en 2026

La Gendarmería Nacional establece una serie de condiciones para quienes quieran postularse como cadetes o aspirantes a gendarmes.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino, nativo o por opción.

Tener el DNI actualizado.

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de la postulación.

Contar con una estatura mínima de 1,50 metros.

Haber terminado la educación secundaria o estar cursando el último año sin materias previas pendientes.

No registrar antecedentes judiciales ni policiales.

No registrar determinadas inhabilitaciones previstas por la normativa.

No haber sido dado de baja por motivos disciplinarios de una fuerza de seguridad, policial o armada.

También contempla condiciones específicas relacionadas con los tatuajes. Se permiten siempre que no sean visibles con el uso de los uniformes reglamentarios y que su contenido no sea discriminatorio, obsceno, ofensivo o contrario a la imagen institucional.

Qué pruebas hay que aprobar para ser gendarme

Además de cumplir con los requisitos generales, los postulantes deben superar distintas etapas del proceso de selección.

La evaluación incluye:

Exámenes intelectuales.

Reconocimiento médico.

Pruebas de exigencias físicas.

Evaluación psicológica.

Evaluación psicopedagógica.

Entrevista institucional.

Control de documentación.

Test de embarazo.

Test para detectar el consumo de drogas o sustancias psicoactivas.

Validación del reconocimiento médico.

Visita domiciliaria socioambiental.

Dónde estudiar para ser gendarme

La formación depende de la jerarquía a la que se quiera ingresar: