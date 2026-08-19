Banco Provincia confirmó que superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026 a través de su programa integral de regularización financiera, Ponete al Día. La entidad ofrece alternativas de refinanciación con tasas reducidas y plazos que pueden llegar hasta los 72 meses.

La medida busca facilitar la regularización de deudas de familias y empresas. Durante 2026, más de 100.000 clientes ya refinanciaron sus deudas por un monto superior a $390.000 millones, según informó la banca pública bonaerense.

Banco Provincia ofrece alternativas de refinanciación con tasas reducidas y plazos que pueden llegar hasta los 72 meses

Banco Provincia: quiénes pudieron refinanciar sus deudas en 72 cuotas

El programa del Banco Provincia está dirigido a clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026. Las condiciones varían de acuerdo con la situación financiera de cada persona y el tipo de deuda que busca regularizar.

Entre las principales condiciones que ofrece Banco Provincia se encuentran:

Plazo máximo : hasta 72 meses .

Tasa desde : 31% anual para determinadas situaciones de mora avanzada.

Mora temprana : tasa del 39% anual para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos .

Clientes que cobran en Banco Provincia : tasa del 50% anual en determinados casos.

Deudas de tarjetas: línea específica de hasta 60 cuotas y una tasa del 41% anual .

De esta manera, la entidad establece distintas alternativas según el nivel de ingresos, el tipo de mora y el perfil del cliente. El objetivo es facilitar el acceso a un esquema de pagos que permita recuperar la capacidad financiera.

El objetivo es facilitar el acceso a un esquema de pagos que permita recuperar la capacidad financiera.

¿Cómo funciona el programa Ponete al Día del Banco Provincia?

La propuesta contempla condiciones especiales para quienes necesitan regularizar compromisos crediticios. En los casos de mora avanzada y sobreendeudamiento, el banco ofrece una tasa especial del 31% anual .

Para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que atraviesan una situación de mora temprana, la tasa establecida es del 39% anual. Por su parte, quienes cobran su salario, jubilación o pensión en Banco Provincia pueden acceder a una tasa del 50% anual en los casos contemplados por el programa.

La entidad también diseñó una alternativa específica para quienes necesitan refinanciar únicamente consumos realizados con tarjetas de crédito . En ese caso, el plazo llega hasta las 60 cuotas, con una tasa del 41% anual.

Más de 100.000 clientes ya refinanciaron sus deudas

El programa de regularización financiera ya alcanzó a más de 100.000 operaciones durante 2026, con un monto total refinanciado superior a los $390.000 millones.

Del total de las operaciones realizadas, el 96% corresponde a personas, mientras que el 4% restante corresponde a empresas. Además, el monto refinanciado representa un crecimiento del 382% respecto del mismo período de 2025.