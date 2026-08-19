La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente una advertencia para todos los contribuyentes de Argentina por una modalidad de estafa que puede poner en riesgo datos personales y financieros.

La recomendación alcanza a comunicaciones que llegan por correo electrónico, WhatsApp, teléfono o redes sociales y que buscan engañar al usuario para que ingrese a un enlace, descargue un archivo o entregue información sensible .

ARCA advirtió por los mensajes falsos: qué deben hacer los contribuyentes

Los intentos de phishing de los que advierte ARCA suelen utilizar nombres, logos y otros elementos que aparentan pertenecer a organismos oficiales .

Sin embargo, detrás de estos mensajes puede haber personas que buscan obtener contraseñas, datos personales o información relacionada con cuentas bancarias.

ARCA pide hacer un trámite vía mail para resolver uno de los intentos de estafas más comunes de todos. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Por eso, si recibís una comunicación que dice ser de ARCA, el organismo recomienda no responder, no ingresar a los enlaces y no entregar ningún dato personal o financiero .

Algunas señales que pueden indicar que se trata de un intento de fraude son:

Solicita claves o información sensible. Incluye enlaces sospechosos para ingresar a una supuesta página oficial. Utiliza una dirección de correo que no corresponde a los canales oficiales. Genera urgencia o amenaza con consecuencias si el usuario no realiza determinada acción.

Ante una comunicación de este tipo, lo más importante es no interactuar con ella y comprobar la información mediante los canales oficiales de ARCA.

El trámite que ARCA pide realizar por mail si recibiste un mensaje sospechoso

En caso de recibir un correo electrónico sospechoso, ARCA dispone de un canal específico para denunciar posibles intentos de phishing . El procedimiento consiste en reenviar el mensaje a la dirección phishing@arca.gob.ar.

De esta manera, el organismo puede tomar conocimiento de la comunicación y analizar si se trata de una maniobra fraudulenta. Es importante conservar el mensaje original para facilitar la identificación del posible intento de estafa.

Además, antes de confiar en cualquier comunicación, los contribuyentes deben revisar el Domicilio Fiscal Electrónico, que es uno de los principales canales oficiales para recibir notificaciones de ARCA.

También es fundamental verificar la dirección exacta del remitente. Que un mensaje tenga el nombre o el logo de ARCA no significa que haya sido enviado realmente por el organismo.

Las tres funciones del celular que recomiendan revisar

La advertencia también apunta a la seguridad de los dispositivos móviles. ARCA recomienda prestar atención a determinadas conexiones inalámbricas que pueden representar un riesgo cuando se utilizan en lugares públicos o redes cuya seguridad se desconoce.

Entre las funciones que conviene revisar se encuentran:

WiFi : evitar la conexión automática a redes públicas o desconocidas.

Bluetooth : mantenerlo apagado cuando no sea necesario utilizarlo.

NFC: desactivarlo si no se utilizan pagos o conexiones mediante contacto cercano.

Además, se recomienda utilizar contraseñas seguras, cambiarlas periódicamente y nunca compartirlas ante solicitudes recibidas por canales dudosos.

Si llega un supuesto mensaje de ARCA al celular, correo electrónico o redes sociales, la clave es no ingresar en los enlaces ni brindar información. En caso de sospechar que se trata de phishing, los contribuyentes pueden reenviar el correo a phishing@arca.gob.ar para denunciarlo.