El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un cambio que afectará a todas las escuelas: la inteligencia artificial y la protección digital serán contenidos obligatorios.

La medida busca que los alumnos aprendan no solo a utilizar estas herramientas, sino también a reconocer sus riesgos y verificar la información que generan.

La iniciativa forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y establece un recorrido progresivo según la edad de los estudiantes. De esta manera, el contacto con la inteligencia artificial será diferente en los primeros grados de primaria que en los últimos años de secundaria.

Según los datos de Kids Online Argentina citados por el Gobierno porteño, el 58% de los chicos de entre 9 y 17 años ya utiliza herramientas de inteligencia artificial y alrededor de dos de cada tres las emplean para realizar tareas escolares.

Cuál será el nuevo contenido obligatorio para todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

La incorporación de estos contenidos será gradual y estará acompañada por los docentes . En los primeros años de primaria, el objetivo no será que los alumnos utilicen directamente herramientas de IA, sino que puedan reconocer cómo aparece esta tecnología en su vida cotidiana y comprender algunos de sus riesgos.

En 4°, 5°, 6° y 7° grado comenzará una aproximación más práctica. Los estudiantes podrán realizar actividades guiadas relacionadas con la generación de contenidos, como crear infografías, trabajar con asistentes conversacionales, producir textos o desarrollar podcasts.

El propósito es que el uso de la tecnología no quede limitado a cuestiones recreativas y que los alumnos puedan incorporar herramientas digitales dentro de un proceso de aprendizaje supervisado.

IA obligatoria en las escuelas: qué aprenderán los alumnos de primaria y secundaria y cuáles serán los nuevos contenidos

De los trabajos prácticos a crear contenidos con IA: qué cambia en secundaria

En el nivel secundario, la propuesta apunta a desarrollar progresivamente una mayor autonomía. Durante 1° y 2° año, los estudiantes trabajarán sobre el uso responsable y crítico de las herramientas de inteligencia artificial.

A partir de 3° y hasta 5° año, el enfoque avanzará hacia la cocreación. Los alumnos podrán utilizar IA como herramienta de apoyo para analizar textos históricos o científicos, elaborar resúmenes y producir imágenes y videos vinculados con distintas materias .

La intención es que la tecnología no reemplace el aprendizaje, sino que sea utilizada como un recurso que permita desarrollar nuevas habilidades y, al mismo tiempo, mantener el criterio propio.

Alucinaciones, deepfakes y datos personales: los riesgos que deberán reconocer

La “nueva materia” también pondrá el foco en los problemas que pueden aparecer a la hora de utilizar inteligencia artificial. Entre ellos estarán las “alucinaciones” de IA, es decir, respuestas que parecen correctas, pero contienen información falsa o inventada.

Los estudiantes también aprenderán qué son los sesgos algorítmicos, cómo pueden influir en los resultados y de qué manera identificar deepfakes, contenidos audiovisuales manipulados que pueden presentarse como si fueran reales.

Otro de los ejes será la protección de la información personal. Los alumnos recibirán herramientas para verificar datos, detectar contenidos falsos, cuidar su privacidad y desarrollar hábitos saludables frente al uso de dispositivos y pantallas.

Desde 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que capacitó a más de 30.000 docentes en inteligencia artificial y que también avanzó con infraestructura tecnológica y cuentas institucionales destinadas a las escuelas.