El presidente de Provincia Microcréditos y director de Banco Provincia, Alejandro Formento y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, supervisaron la operación.

El financiamiento de obras de infraestructura volvió a poner el foco sobre una herramienta que los municipios bonaerenses buscan incorporar a sus alternativas para obtener recursos: el mercado de capitales. En un contexto en el que los gobiernos locales necesitan diversificar sus fuentes de financiamiento, las emisiones de deuda aparecen como una vía para sostener proyectos de inversión de mayor plazo.

En ese escenario, el municipio de San Isidro concretó una operación por $30.000 millones que contó con Banco Provincia como organizador y colocador. La licitación recibió ofertas por un monto superior al que finalmente se adjudicó y permitió estructurar financiamiento a 36 meses.

La emisión correspondió a Títulos de Deuda de la Municipalidad de San Isidro y tuvo como destino el financiamiento de obras de infraestructura urbana, integración socio urbana y mejoras en el espacio público del distrito.

La operación recibió ofertas por $38.576 millones, frente a los $30.000 millones que fueron adjudicados. De acuerdo con los datos informados, se registraron 100 órdenes, con una sobresuscripción equivalente a 1,29 veces el monto colocado.

La tasa de interés quedó establecida en TAMAR + 7%, mientras que el plazo de la emisión se fijó en 36 meses.

Qué obras financiará San Isidro

Según informó el municipio, los fondos obtenidos estarán destinados a proyectos de integración socio urbana, regeneración ambiental e infraestructura, con especial foco en barrios populares y sectores de mayor vulnerabilidad del distrito.

Entre las obras previstas aparecen intervenciones hidráulicas, redes de agua y saneamiento, mejoras en el tendido eléctrico, apertura y consolidación de calles y recuperación de espacios públicos. También se contempla la continuidad de obras urbanas consideradas estratégicas para la conectividad y el desarrollo local.

Obras en San Isidro

Desde la entidad señalaron que, a través de su banca de inversión, trabajan para acercar herramientas financieras que permitan a los gobiernos locales diversificar sus fuentes de financiamiento y acceder al mercado de capitales para impulsar proyectos de desarrollo.

En esa línea, Banco Provincia acompaña a municipios de la provincia de Buenos Aires en la estructuración de operaciones y en el acceso a inversores institucionales y particulares.

Los números de la emisión