Nu Holdings volvió a superar las previsiones de Wall Street y mostró que todavía puede combinar una fuerte expansión del crédito con niveles de rentabilidad difíciles de encontrar entre los bancos tradicionales.

La compañía obtuvo una ganancia neta de u$s 1.061 millones durante el segundo trimestre de 2026, alrededor de 9% por encima de lo esperado por Goldman Sachs y Safra y 10% sobre el consenso informado por el banco estadounidense.

La sorpresa llevó a las dos entidades a ratificar sus recomendaciones favorables sobre la acción.

Goldman Sachs mantuvo su calificación de “comprar”, mientras Safra reiteró “outperform”, equivalente a esperar un rendimiento superior al promedio de las compañías comparables.

Ambos bancos establecieron un precio objetivo de u$s 22 por acción. Frente a los u$s 13,93 utilizados como referencia en sus informes, esa valuación representaba un potencial de suba cercano a 58% para los siguientes doce meses.

En la City, IOL, también sostuvo una lectura positiva y afirmó que los resultados devolvieron margen a su tesis de sobreponderación.

Sin embargo, los tres análisis advirtieron que existe una variable que deberá vigilarse: la mora superior a 90 días aumentó de 6,5% a 6,9%.

El dilema para los inversores es que Nu está prestando más, aumentando sus ingresos y obteniendo mejores márgenes. Pero también comienza a observarse cierto deterioro en los créditos más atrasados. La pregunta es si la extraordinaria rentabilidad alcanzará para compensar ese riesgo.

La combinación que sorprendió a Wall Street

El crecimiento de las ganancias estuvo acompañado por una fuerte recuperación de la rentabilidad. El retorno sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) subió hasta aproximadamente 33%, después de ubicarse en 29,2% durante el primer trimestre.

El indicador muestra cuánto gana una compañía en relación con el capital aportado por sus accionistas. Un ROE de ese nivel coloca a Nu por encima de buena parte de los bancos y las fintech globales.

Goldman Sachs calificó esa rentabilidad como una de las mejores del sector. La entidad señaló que la ganancia antes de impuestos superó en 17% tanto sus propias estimaciones como las del consenso, pese a que la tasa impositiva efectiva resultó superior a la esperada.

El principal motor fue el negocio crediticio. La cartera total creció cerca de 6% trimestral y 44% interanual, hasta aproximadamente u$s 39.400 millones según Goldman Sachs. La expansión estuvo liderada por las tarjetas de crédito:

Los saldos de tarjetas alcanzaron u$s 26.000 millones, con un crecimiento trimestral de 7%.

Los préstamos personales llegaron a u$s 9.300 millones, 4% más que en el trimestre anterior.

Los créditos con garantía sumaron u$s 3.100 millones, también con una suba de 4%.

El volumen de compras con tarjetas creció 30% interanual, hasta u$s 43.400 millones.

El ingreso financiero aumentó 13% frente al primer trimestre y quedó 7% por encima de lo proyectado por Goldman Sachs. Safra, por su parte, calculó que los ingresos vinculados con el crédito avanzaron 14% trimestral.

El margen que sostiene la recomendación

El dato más importante para quien está pensando en comprar NU fue la evolución del margen financiero ajustado por riesgo. Este indicador mide lo que conserva el banco de su negocio de préstamos después de considerar las pérdidas esperadas por incobrabilidad.

El margen saltó desde 9,5% hasta 12,4%, muy por encima de la guía previa de entre 10,5% y 10,8%. La administración de Nu señaló que podría mantenerse alrededor de 12%.

Las provisiones por pérdidas crediticias bajaron 6% respecto del primer trimestre y quedaron 5% por debajo de las estimaciones de Goldman Sachs. El costo del riesgo retrocedió desde 20,5% hasta aproximadamente 17,7%.

Safra llegó a una conclusión similar. Sus analistas calcularon un costo del riesgo de 17,6%, casi 300 puntos básicos inferior al del trimestre anterior y 172 puntos básicos por debajo de su pronóstico.

Según Goldman Sachs, el programa brasileño Desenrola explicó solamente alrededor de 5% de las provisiones. Esto sugiere que la mejora no estuvo determinada principalmente por un beneficio extraordinario asociado a la renegociación de deudas.

La mora muestra dos caras

Los indicadores de calidad crediticia no dieron una señal completamente uniforme.

La mora temprana, que contempla atrasos de entre 15 y 90 días, bajó desde aproximadamente 5% hasta 4,8%. Una parte importante de la mejora respondió a la estacionalidad habitual del segundo trimestre.

Pero la mora superior a 90 días aumentó desde 6,5% hasta 6,9%. Goldman Sachs también observó que la cobertura de esos créditos bajó desde 252% hasta 244%.

Safra puso mayor énfasis en este riesgo. El banco señaló que la cartera clasificada como Stage 3, créditos con un deterioro significativo, creció 16% trimestral. Según Goldman Sachs, estos préstamos ya representaban 8,8% de la cartera, frente a un 8% en el trimestre anterior.

La cobertura de los créditos Stage 3 también retrocedió: pasó de 81% a 80% trimestral y quedó por debajo del 86% registrado un año antes.

Para Goldman Sachs, la calidad de los activos permanece bajo control a pesar de un ciclo crediticio desafiante en Brasil. Safra adoptó una posición más cautelosa: consideró que siguen apareciendo señales de deterioro a medida que madura el ciclo de préstamos.

El riesgo para la acción aparecería si el aumento de la mora dejara de ser estacional, obligara a incrementar las provisiones y comenzara a erosionar el margen ajustado por riesgo. Mientras ese margen se mantenga cerca de 12%, Nu conserva un colchón considerable para absorber pérdidas y sostener su rentabilidad.

El crecimiento regional también cuesta dinero

La expansión de Nu ya no depende exclusivamente de Brasil. La compañía terminó el trimestre con alrededor de 139 millones de clientes:

Casi 118 millones en Brasil.

15,8 millones en México.

Más de 5 millones en Colombia.

Los depósitos crecieron 24% interanual, hasta u$s 45.300 millones. Brasil aportó u$s 36.400 millones y Colombia u$s 3.300 millones.

En México, los depósitos bajaron de u$s 5.900 millones a u$s 5.700 millones. Goldman Sachs interpretó ese movimiento como parte de una estrategia deliberada para optimizar el fondeo, dado que el ratio entre préstamos y depósitos en el país se ubicó en apenas 35%.

Nubank. Fuente: Archivo.

Esto significa que Nu todavía tiene una cantidad considerable de depósitos que podría transformar en préstamos. El desafío será hacerlo sin asumir riesgos excesivos para acelerar el crecimiento.

Por qué Goldman y Safra ven 58% de potencial

Goldman Sachs ratificó su recomendación de compra y su precio objetivo de u$s 22 para los próximos doce meses. La entidad proyecta que las ganancias de Nu crecerán a una tasa de 32% en el mediano plazo.

Safra también fijó un objetivo de u$s 22, con una recomendación de “outperform”. Proyectó que el P/E de Nu bajará desde 16,6 veces las ganancias de 2026 hasta 12,6 veces las de 2027, producto de la expansión esperada de los resultados.

Su argumento es que la compañía conserva suficiente capacidad de generación de ganancias para mantener un ritmo agresivo de crecimiento. Esto podría permitirle capturar participación mientras los bancos tradicionales se muestran más cautelosos al otorgar crédito a clientes de mayor riesgo.

IOL también consideró que los múltiplos seguían siendo compatibles con la expansión de las ganancias, incluso después de incorporar la reacción positiva de la acción tras conocerse el balance.

Comprar, vender o mantener

Goldman Sachs recomienda comprar, Safra proyecta un desempeño superior al promedio e IOL sostiene una tesis de sobreponderación.

Sin embargo, la decisión depende del precio de entrada y del riesgo que esté dispuesto a asumir cada inversor.

Comprar: es la alternativa respaldada por Goldman Sachs y, en términos relativos, por Safra. La tesis se apoya en un crecimiento de ganancias superior al esperado, un ROE cercano a 33%, un margen ajustado por riesgo de 12,4% y un precio objetivo de u$s 22. El potencial calculado en los informes es de aproximadamente 58%, aunque parte de esa brecha puede haberse reducido después de la reacción positiva al balance.

Mantener: puede ser la posición más prudente para quienes ya poseen la acción. Los resultados justifican conservar exposición, pero la suba de la mora superior a 90 días impide asumir que el crecimiento está libre de riesgos. Los próximos balances deberán confirmar que las provisiones permanecen controladas y que el margen ajustado por riesgo puede sostenerse alrededor de 12%.

Vender: no es la recomendación de ninguno de los tres informes. Podría cobrar sentido únicamente si el inversor considera que la valuación ya incorporó el precio objetivo, necesita reducir exposición a Brasil o anticipa que el deterioro crediticio será mayor que el contemplado por Goldman y Safra. También sería una señal negativa que la mora continúe creciendo junto con una nueva suba del costo del riesgo.