Construirán un puente que conectará la capital con una zona clave de la provincia y aliviará el tráfico en la ciudad Fuente: Gobierno de Santa Fe

La obra busca descomprimir el intenso tráfico diario entre ambas ciudades y mejorar la conectividad, convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de Santa Fe.

La conexión entre Santo Tomé y Santa Fe capital representa una transformación histórica con la construcción de un nuevo Puente Carretero que promete modificar por completo la circulación en una de las áreas más congestionadas de la provincia.

Construirán un puente que conectará la capital con una zona clave de la provincia y aliviará el tráfico en la ciudad Fuente: Gobierno de Santa Fe

El nuevo Puente Carretero que conecta Santo Tomé con Santa Fe progresa a muy buen ritmo

La obra está a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por Lemiro Petroboni SA, SE.MI.SA y Cocivial SA y demanda una inversión de $ 39.811 millones financiados íntegramente por la provincia de Santa Fe.

El nuevo viaducto se construye al sur y en paralelo al puente actual, con el objetivo de reorganizar el tránsito metropolitano.

En cuanto al avance estructural, ya se completaron 40 de las 42 pilas previstas para la obra. Además, se fabricaron 80 de las 215 vigas proyectadas y 60 ya fueron montadas.

La construcción comenzó en marzo de 2025 y actualmente registra un avance del 40%, según informó el Gobierno provincial.

Asimismo, se informó que también se finalizaron 13 de los 43 vanos contemplados y se hormigonaron 6 tableros, lo que refleja un importante progreso en distintos sectores del proyecto.

Nuevo puente carretero para mejorar seguridad y agilidad en Santa Fe

El nuevo Puente Carretero contará con características diseñadas para mejorar la seguridad vial y optimizar el tránsito en la zona metropolitana.

Una vez que se habilite, el puente existente se destinará de manera exclusiva al tránsito hacia Santo Tomé, mientras que el nuevo se encargará de la circulación en dirección a Santa Fe capital, ambos con dos carriles para optimizar el flujo vehicular.

Tendrá una longitud total de 1.324 metros.

Se edificará al sur y en paralelo al puente existente.

Contará con dos carriles en dirección hacia Santa Fe capital.

Incluirá bicisendas y nueva iluminación.

Tendrá defensas metálicas y barandas de seguridad.

Incorporará obras de protección contra erosión.

Se llevarán a cabo nuevos accesos en ambas cabeceras.

Construirán un puente que conectará la capital con una zona clave de la provincia y aliviará el tráfico en la ciudad Fuente: Gobierno de Santa Fe

Nuevas intervenciones en obras viales en Santa Fe y Santo Tomé

Además de la estructura principal, se encuentran en curso las tareas sobre los accesos en ambas cabeceras. En Santa Fe capital se llevan a cabo trabajos de mejoramiento de subrasante, hormigonado de base y movimientos de suelo entre el Automóvil Club y el Puente Circunvalación, así como tareas de terraplenamiento.

En Santo Tomé se han iniciado las primeras intervenciones requeridas para avanzar con la conexión vial. Entre estas acciones, se realizó la demolición de una vivienda contigua al área de obra con el fin de facilitar el desarrollo de la infraestructura complementaria que respaldará el funcionamiento del nuevo puente.

Impacto del nuevo puente en la economía y movilizad regional

La nueva obra no solo impactará en la circulación diaria, sino que también será un punto clave para el desarrollo económico de la región . Se estima que la modernización de esta conexión promoverá un incremento en el tránsito comercial, facilitando el transporte de productos hacia el puerto y otras provincias, lo que beneficiará a miles de habitantes.

Adicionalmente, la finalización del nuevo Puente Carretero está programada para fines de 2026, con el compromiso del Gobierno provincial de mantener a la comunidad informada sobre el avance de los trabajos. Este proyecto de infraestructura representa una inversión significativa que busca transformar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de Santo Tomé y Santa Fe capital.