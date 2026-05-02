El Gobierno de Santa Fe avanza con la repavimentación de la Ruta Provincial N° 25, una obra estratégica para mejorar la circulación del tránsito pesado hacia los puertos del Gran Rosario. Asimismo, los trabajos se concentran en el tramo que conecta Ricardone con San Lorenzo, un corredor clave para la producción. El tramo repavimentado abarca 3.200 metros entre la autopista Rosario – Santa Fe y la intersección con la Ruta Provincial N° 10. Por su parte, la intervención forma parte de un plan integral para optimizar el flujo de camiones que abastecen al complejo portuario de la región. En tanto, por la RP Nro. 25 circulan miles de vehículos a diario, en su mayoría transporte de carga vinculado a la actividad agroexportadora, lo cual la convierte en una de las más importantes de la provincia de Santa Fe. En ese sentido, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, hizo referencia de la importancia de la obra y manifestó que “cuando retomamos la obra en septiembre de 2025, confirmamos que el deterioro era mayor al previsto y tomamos la decisión de hacer una reconstrucción total”. El nuevo diseño reemplaza el antiguo pavimento de hormigón por una estructura flexible de más de 80 centímetros de espesor, lo que permitirá mejorar la durabilidad y resistencia del camino frente al tránsito intensivo. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance de los trabajos y remarcó que “esta obra, impulsada por la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro para poner en valor los corredores que conectan con los puertos del Gran Rosario, ya entró en su etapa final y alcanzó el 80% de avance”. Además, explicó que las tareas ya se encuentran en una fase visible: “Ya estamos colocando asfalto, avanzamos con la base asfáltica en la calzada y pusimos los primeros metros de carpeta de rodamiento en el puente y los accesos sobre la Autopista Rosario – Santa Fe”, detalló. A su vez, los trabajos en la Ruta Provincial Número 25 se complementan con otras obras en la zona, como mejoras en accesos a puertos y ampliaciones en corredores estratégicos, con una inversión que supera los 6 mil millones de pesos.