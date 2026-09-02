Llega el último diluvio del mes con tormentas por 96 horas: tormentas y granizo confirmado en Jalisco, Veracruz y Puebla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para las ciudades de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, las cuales se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen para los habitantes de dichas ciudades costeras por las lluvias con granizo y las ráfagas de viento que se darán durante toda la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 4° y los 15° y las precipitaciones podrían mantenerse hacía el resto de la semana. Por su parte, el frente frío continuará presente y habrá un descenso aún mayor.

Cómo estará el clima en Neuquén el miércoles, según el SMN

El tiempo según el SMN, presentará las siguientes condiciones en Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar:

Mar del Plata: lluvias acumuladas de 20 a 50 milímetros con ráfagas de viento. Temperaturas de entre 4° y 15° con posible caída de granizo.

Se aproxima el primer diluvio de septiembre el martes 2: tormentas con granizo y ráfagas de viento con lluvias en Neuquén.

Villa Gesell : predominarán las lluvias con mínimas de 6° y máximas de 16°. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 50 milímetros.

Pinamar: las temperaturas oscilarán entre los 6° y 16° con entre 20 y 50 milímetros de agua acumulada.

También lloverá en toda la Costa Atlántica: además de las tormentas en las ciudades mencionadas, rige una alerta meteorológica amarilla por lluvias en San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo, Mar de Ajó, Cariló, Chapadmalal y Necochea.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires según el SMN

El informe oficial anticipa una jornada de miércoles marcada por cielo nublado durante gran parte del día. Las mínimas se ubicarán en 11° y máximas de 21° con posibles lluvias durante la noche,

La madrugada del jueves tendrá tormentas con actividad eléctrica que darán paso a una máxima de 19°, por lo que la humedad será protagonista.

El viernes presentará mejores condiciones con mínimas de 9° y máximas de 17° con sol a pleno. El fin de semana presentará un sábado soleado con máximas de 15° y un domingo nublado.