DYPSA avanza con una nueva etapa de Aluen, uno de sus principales desarrollos residenciales en el Gran Buenos Aires.

La compañía invertirá alrededor de u$s 3 millones en el barrio privado que desarrolla en Ezeiza, sobre un predio de 100 hectáreas.

El proyecto, llamado Jardines de Aluen Townhouses, sumará 20 townhouses de dos y tres ambientes, de entre 86 y 100 m2, distribuidos en dos plantas, con acceso independiente y jardín propio. Las primeras seis unidades ya se lanzaron en preventa y la entrega está prevista para marzo de 2028.

La inversión se suma a los proyectos que la desarrolladora tiene en marcha en Añelo, uno de los mercados donde más creció en los últimos años.

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El proyecto en Ezeiza

Aluen se desarrolla sobre un predio de 100 hectáreas, de las cuales 10 están ocupadas por una laguna natural. La compañía compró las tierras hace 20 años y comenzó a vender los primeros lotes entre 2022 y 2023.

En ese momento, se colocó cerca del 30% de los terrenos. Desde entonces, los precios aumentaron alrededor de un 40% y actualmente se ubican entre u$s 70 y u$s 110 por metro cuadrado.

La desarrolladora ya tenía presencia en Canning cuando compró el predio y proyectaba que la zona seguiría creciendo con los años.

“El corredor a lo largo de la autopista Ezeiza-Cañuelas es una expansión natural de la zona y por eso invertimos allí”, explicó Issel Kiperszmid, CEO y fundador de DYPSA Group a El Cronista.

En las últimas dos décadas, Canning sumó barrios privados, centros comerciales y proyectos residenciales que extendieron el desarrollo hacia distintos puntos del corredor sur.

En la zona también avanza Distrito Canning, el proyecto de Grupo Portland sobre un predio de 70 hectáreas donde anteriormente funcionaba un campo de golf de 18 hoyos. Demandará una inversión superior a los u$s 100 millones y tendrá viviendas, oficinas y un paseo comercial sobre la Ruta 58.

La primera etapa contempla más de 300 unidades residenciales y edificios corporativos. El grupo ya cerró acuerdos con Jumbo, Kansas, Santander y el Sanatorio Otamendi. Las primeras entregas están previstas dentro de los próximos 30 meses.

A su vez, Grupo Innova invertirá u$s 30 millones en Plaza Marechal, un nuevo polo comercial sobre el corredor Canning-San Vicente. El complejo se levantará sobre seis hectáreas y tendrá más de 30.000 m2.

El proyecto contará con 136 locales, propuestas gastronómicas, un supermercado y 128 oficinas. Las obras comenzarán este año y la primera etapa estará terminada durante el segundo semestre de 2028.

El crecimiento de esa parte del corredor también estuvo acompañado por un fuerte aumento de la población.

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En Aluen, el predio tiene acceso directo desde la autopista y, según Kiperszmid, la demanda continúa concentrada en familias jóvenes que buscan mudarse fuera de la Ciudad.

Los nuevos townhouses tendrán precios desde u$s 149.580. La empresa ofrece planes propios de financiamiento que pueden extenderse hasta 15 años, mientras que los lotes se pueden pagar hasta en 100 cuotas.

Además de esta primera etapa, DYPSA ya reservó otro sector del barrio para sumar más townhouses, aunque todavía no informó cuántas unidades tendrá ni cuándo comenzará a desarrollarlo.

De Puerto Madero a Vaca Muerta

DYPSA fue fundada por Issel Kiperszmid a fines de la década del 70 y desde entonces participó en más de 60 proyectos.

Uno de los de mayor escala fue Torres Renoir, en Puerto Madero. El complejo está compuesto por dos torres y demandó una inversión superior a los u$s 100 millones. La segunda, de 175 metros de altura y 51 pisos, fue durante años el edificio residencial más alto de la Argentina.

La compañía también estuvo detrás de Dock 7 y Dock 14, en Puerto Madero, y de San Justo Shopping, que abrió en 2009 sobre una superficie de 55.000 metros cuadrados.

Fuera de la Ciudad desarrolló, entre otros, Echeverría del Lago, en Canning y El Aromo, en Escobar, además de Aluen, en Ezeiza.

Wenelen Suites, un complejo de 4500 m2 y 64 departamentos

En los últimos años, DYPSA avanzó en Añelo, donde el crecimiento de Vaca Muerta aumentó la demanda de alojamiento, servicios e infraestructura.

Allí construyó Wenelen Suites, un complejo de 4500 m2 y 64 departamentos orientado a quienes trabajan en empresas vinculadas con la actividad.

Ahora, junto con IDERO, desarrolla un hub industrial y logístico de 30.000 m2, que demandará una inversión estimada en u$s 26 millones. Tendrá depósitos, oficinas y espacios destinados a compañías que operan en la zona.

Las dos empresas también trabajan en un polo comercial que demandará alrededor de u$s 15 millones. Entre ambos proyectos, suman inversiones previstas por u$s 41 millones en Añelo.