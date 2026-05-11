En un proyecto piloto innovador, el Gobierno de Córdoba avanza en la rehabilitación de su colectora, evaluando un material que transforma residuos en recurso clave para la economía circular. La autopista más usada de Córdoba, que recibe miles de vehículos diariamente, será renovada mediante una técnica innovadora que incorpora polvo de neumáticos reciclados en el asfalto. Se trata de la vía que conecta la capital cordobesa con la ciudad de Carlos Paz. La técnica sustentable empleada no solo promete una mayor durabilidad y un menor impacto ambiental, sino que tiene el potencial de revolucionar la pavimentación vial en Argentina. La obra comprende dos kilómetros lineales entre el acceso a San Nicolás y el distribuidor Variante Costa Azul, en la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Esta iniciativa, dividida en cuatro tramos: dos con asfalto convencional y dos con la variante modificada. El Gobierno de Córdoba, mediante Caminos de las Sierras, ha comenzado una prueba piloto nacional para incorporar polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en las mezclas asfálticas de la colectora de la Autopista Córdoba-Carlos Paz. Por su parte, el ministro de Infraestructura de la provincia, Fabián López, declaró: “Estamos reemplazando parte de la mezcla asfáltica por polvo proveniente de neumáticos fuera de uso, una práctica que en otros países lleva años de aplicación. Córdoba se posiciona así a la vanguardia de la innovación y el cuidado ambiental”. El proyecto de Córdoba representa un hito significativo y diferentes ciudades han tomado iniciativas para emplear este tipo de construcciones viales. El asfalto modificado con polvo de neumáticos presenta múltiples ventajas que lo posicionan como una solución innovadora para las infraestructuras viales. Desde el punto de vista ambiental, el método promueve la economía circular al reutilizar neumáticos fuera de uso, un residuo peligroso que genera 130.000 toneladas anuales en Argentina, evitando su acumulación en vertederos y reduciendo emisiones de CO2 en la producción de asfalto virgen. Además, su superficie porosa disminuye el ruido vehicular en un 20-30%, mejorando la calidad de vida en zonas urbanas y contribuyendo a la seguridad vial al absorber vibraciones. En primer lugar, mejora la durabilidad y resistencia: el caucho reciclado hace el material más flexible y poroso, reduciendo grietas por tráfico intenso o cambios climáticos, lo que extiende su vida útil hasta en un 30% comparado con el asfalto tradicional. Esto, por su parte, implica menores costos de mantenimiento a largo plazo, ya que se evitan reparaciones frecuentes y se optimizan presupuestos públicos. Otros beneficios incluyen mayor adherencia en superficies húmedas, lo que previene accidentes y la posibilidad de incorporar aditivos como plásticos reciclados para potenciar la resistencia a la intemperie. En resumen, esta técnica no solo “cambia el asfalto para siempre”, sino que alinea el desarrollo vial con los objetivos de sustentabilidad global.