El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de La Pampa, con vigencia durante 48 horas. El aviso alcanza a las jornadas del miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, por lo que se espera un período de inestabilidad en diferentes sectores de la provincia.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Los fenómenos podrían presentarse durante distintos momentos de ambas jornadas y generar condiciones adversas en las zonas alcanzadas por la alerta.

Tormentas fuertes, ráfagas y posible caída de granizo

De acuerdo con el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El organismo también advierte que las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que las lluvias podrían registrarse de manera intensa en determinados momentos.

Alerta meteorológica amarilla.

Ante estas condiciones, se recomienda a quienes se encuentren en las zonas alcanzadas por la alerta mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el tiempo .

Zonas de La Pampa bajo alerta

Estas son las localidades y áreas de la provincia alcanzadas por el aviso meteorológico:

Curacó

Lihuel Calel

Chical Co

Puelén

Chalileo

Limay Mahuida

Loventué

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el tiempo se presentará inestable durante las próximas jornadas. Para este miércoles 2 de septiembre, el SMN prevé una máxima de 23°C, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y noche. El jueves continuará la inestabilidad, aunque con menor temperatura: se espera una máxima de 19°C y posibles lluvias durante parte del día.