La provincia de Córdoba avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial S-372, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad vial, potenciar el turismo y fortalecer la producción regional. El proyecto se desarrolla en el Valle de Calamuchita y permitirá optimizar la circulación entre distintas localidades, además de generar un acceso más directo hacia la autovía Córdoba-Río Cuarto. La obra contempla la pavimentación de un tramo de 20,5 kilómetros que une la intersección con la Ruta Provincial 5, en Santa Rosa de Calamuchita, con la Ruta Nacional 36, en cercanías de Soconcho. Por su parte, y según los últimos registros oficiales, los trabajos ya registran un avance cercano al 33%. La nueva traza busca transformarse en un corredor clave para descongestionar la Ruta Provincial 5 durante las temporadas de mayor tránsito turístico. De esta manera, permitirá una circulación más ágil hacia distintos puntos del interior provincial y reducirá el paso vehicular por los diques Embalse y Los Molinos. Además, el proyecto apunta a consolidar una nueva alternativa turística en la región, beneficiando a parajes y localidades como El Parador de Montaña, Soconcho y Calmayo. También favorecerá la conexión de las Sierras Chicas con otros sectores productivos y turísticos de Córdoba. La intervención es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, e implica una inversión superior a los $ 24.086 millones. Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción de una intersección tipo rotonda en el acceso desde Santa Rosa de Calamuchita, diseñada para ordenar el tránsito y canalizar los ingresos hacia sectores residenciales. Por su parte, se informó que en el tramo que llegará al paraje El Parador se incorporará un camino de tipo urbano para mejorar la circulación local. Desde el Gobierno provincial destacaron que la pavimentación beneficiará de manera directa a vecinos de Santa Rosa de Calamuchita, San Agustín y otras zonas cercanas. Además del impulso turístico, la nueva infraestructura vial también busca fortalecer el desarrollo productivo regional, facilitando el transporte y la vinculación entre distintas localidades del interior cordobés, en un punto clave para la provincia como es el Valle de Calamuchita.