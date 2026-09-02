En esta noticia Power bank: la opción más rápida y cómoda de transportar

Los cortes de energía, ya sea por tormentas, fallos técnicos o interrupciones programadas, pueden complicar el desarrollo cotidiano.

A continuación, se exponen las cinco alternativas más efectivas para mantener su celular cargado durante un corte de luz.

Afortunadamente, existen múltiples métodos para cargar el teléfono sin depender de la red eléctrica. Algunas de estas alternativas requieren planificación anticipada, mientras que otras pueden implementarse de inmediato.

En el contexto de un apagón, la situación de sin batería en el celular genera no solo incomodidad, sino también limita la comunicación y el acceso a información crucial.

Power bank: la opción más rápida y cómoda de transportar

Consejo clave: cargue la batería portátil antes de la interrupción. Almacénela en un lugar accesible y verifique su nivel de carga cada semana.

Las baterías externas son el recurso más eficaz para situaciones de emergencia. Se cargan previamente y permiten recargar el celular en múltiples ocasiones, dependiendo de su capacidad. Algunos modelos permiten hasta tres recargas completas.

Carga segura del móvil en el auto: consejos y recomendaciones

Si dispone de un vehículo, puede utilizar el puerto USB o el adaptador de 12 voltios para realizar la carga del teléfono. Es fundamental activar el motor durante el proceso de carga para evitar el agotamiento de la batería del automóvil.

Como recomendación, se sugiere utilizar esta alternativa únicamente en situaciones específicas. Procure no mantener el celular conectado durante períodos prolongados.

Cargar el celular de esta manera lo destroza y genera un daño irreparable en el teléfono Fuente: Shutterstock

Cómo usar una laptop como cargador provisional para tu celular

En circunstancias críticas, una computadora portátil con batería puede desempeñar el papel de cargador temporal, dado que únicamente requiere un cable USB compatible. Aunque la carga puede ser más lenta, tiene la capacidad de facilitar la recuperación de parte de la carga.

Recomendación importante: es prudente no anticipar una carga total. Emplee esta opción para sostener el funcionamiento del teléfono celular hasta que se restablezca el suministro de electricidad.

Cargadores solares, energía limpia sin depender de la red eléctrica

Ventajas:

No dependen de la red eléctrica

Son portátiles y ecológicos

Funcionan adecuadamente en exteriores

Linternas solares y apoyo familiar ante apagones prolongados

Los dispositivos de carga manual demuestran ser útiles en situaciones excepcionales. Permiten cargar el celular mediante energía mecánica, lo que asegura la comunicación en contextos críticos. Son particularmente eficaces en lugares remotos.

Las lámparas solares constituyen una alternativa práctica. Estos dispositivos almacenan energía durante el día y tienen la capacidad de cargar el celular en escenarios de apagón.

En caso de que las alternativas mencionadas no sean viables, una linterna solar puede servir como fuente de carga adicional. Estos dispositivos, además de iluminar, cuentan con puertos USB que permiten conectar y cargar aparatos móviles, siempre que se haya realizado una carga previa durante el día.

Recomendaciones importantes durante un corte de luz extenso

Finalmente, si la situación se extiende, se sugiere contactar a familiares o amigos cercanos para evaluar opciones de refugio temporal. Mantener una red de apoyo puede ser fundamental en momentos de crisis, convirtiendo una interrupción de energía en una oportunidad para reforzar la comunicación interpersonal.