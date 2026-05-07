El Gobierno de Corrientes comenzó con las obras de repavimentación y ampliación en una de las rutas provinciales más importantes. El plan estratégico busca fortalecer la infraestructura productiva al modernizar un corredor clave para el tránsito tanto particular como de mercancías. El proyecto surge de la necesidad de optimizar los tiempos de viaje, reducir los costos logísticos y mejorar la seguridad vial. También, se construirá una intersección clave para el acceso al puerto, lo que potenciará las exportaciones. A través de la Dirección Provincial de Vialidad, el Gobierno presentó el proyecto para renovar por completo la Ruta Provincial 27. El corredor es sumamente importante por la actividad comercial, por lo que contar con caminos adaptados a las exigencias comerciales es fundamental para garantizar el transporte. La inversión de u$s 70 millones contempla una intervención sobre 126 kilómetros de ruta para conectar las ciudades de Saladas y Goya. El trazado de la obra iniciará en la intersección con la Ruta Nacional 12 para extenderse hacia el sur. La transformación beneficiará de forma directa a localidades productivas como 3 de Abril, Bella Vista, Santa Lucía, Lavalle y Goya. El proyecto contempla una renovación total que incluye la repavimentación integral y ensanchamiento del corredor. El plan de infraestructura es el siguiente: