Durante años fue sinónimo de accidentes, demoras y reclamos de los conductores de la zona. La Autopista Nacional 19, que une Córdoba capital con San Francisco y es un corredor clave hacia Santa Fe, comenzó finalmente su proceso de recuperación tras décadas de postergaciones. Con obras ya en marcha y fecha de inauguración confirmada para febrero de 2027, el Gobierno busca dejar atrás el apodo de “la ruta de la muerte” y transformarla en una vía segura y moderna. La traza es fundamental para el transporte de cargas, la producción regional y la conexión entre dos polos urbanos de peso en el centro del país. La Ruta Nacional 19 arrastraba un historial crítico: tramos inconclusos, calzada simple, cruces peligrosos y falta de mantenimiento la convirtieron durante años en una de las más peligrosas de Córdoba. El crecimiento del tránsito pesado, sumado a la circulación diaria de trabajadores y estudiantes, agravó aún más la situación. La falta de iluminación, banquinas deficientes y señalización precaria generaron altos índices de siniestros viales, muchos de ellos fatales. Vecinos, intendentes y entidades empresarias reclamaron durante años la finalización de la autopista, una obra prometida en reiteradas gestiones pero nunca completada en su totalidad. Ese abandono estructural no solo impactó en la seguridad vial, sino también en la competitividad económica de la región. Las obras actuales contemplan la finalización integral de la autopista: Los trabajos se concentran en los tramos pendientes entre Córdoba y San Francisco, lo que permitirá una conexión directa y segura entre ambas localidades, reduciendo tiempos de viaje y riesgos de accidentes. La Ruta Nacional 19 también cumple un rol estratégico a nivel nacional, ya que conecta con corredores bioceánicos y rutas clave hacia el Mercosur, potenciando el comercio y la logística. La puesta en funcionamiento de la autopista marcará un antes y un después. Se espera una reducción significativa de accidentes, mayor previsibilidad en los viajes y un fuerte impulso para las economías locales. Sectores productivos, turísticos e industriales se verán directamente beneficiados por una infraestructura acorde a las necesidades actuales. Después de años de abandono, la reparación de la llamada “ruta de la muerte” busca saldar una deuda histórica. La Autopista Nacional 19 deja de ser un símbolo de riesgo para convertirse en una pieza central del desarrollo cordobés.