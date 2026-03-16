La Autopista Nacional 19 se transformará en una de las obras de infraestructura vial más estratégicas de Argentina. Este proyecto busca mejorar la conectividad regional y actuar como un eslabón fundamental del Corredor Bioceánico que busca unir el Atlántico con el Pacífico a través de distintas provincias.

Esta nueva construcción implicará una inversión de casi 70 mil millones de pesos y buscará potenciar la economía de la región. Por otro lado, también se apunta a mejorar la seguridad de todos los conductores.

¿Cuál será la autopista que unirá dos ciudades estratégicas?

El proyecto de la nueva Autopista Nacional 19 consiste en la transformación de la actual ruta en una autovía con estándares internacionales que busca diferenciarse de las cruzas actuales. Los avances son los siguientes:

Cruces y retornos a distinto nivel: se eliminan los giros a la izquierda y los puntos de conflicto para garantizar una fluidez constante.

Velocidad de diseño: se permitirá una circulación segura de hasta 130 km/h.

Medio ambiente: incluye un plan de descarbonización con el uso de biocombustibles en maquinaria y materiales reciclados (como plástico PET y pavimento recuperado) en el asfalto.

Esta nueva obra permite generar más de 500 puestos de trabajo.

Esta obra es fundamental para el Corredor Bioceánico y para Argentina, ya que conectará a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La autopista unirá as siguientes localidades y puntos clave:

Vinculará de manera directa la ciudad de Córdoba con Santo Tomé (Santa Fe).

A través del túnel subfluvial, permitirá la conexión con Paraná (Entre Ríos) para consolidar la conexión en el centro del país.

También se licitaron los tramos que van desde San Francisco hasta Cañada Jeanmaire, completando el recorrido hacia el límite con Santa Fe.

¿Cuándo estará lista la nueva autopista de Argentina?

Pese a que se trata de una obra que abarca distintas provincias, el Gobierno de Córdoba asumió la ejecución de los tramos pendientes dentro de su territorio.

Tramo Arroyito – Santiago Temple: Este sector de 29,4 kilómetros cuenta con una inversión de $ 67.760 millones de pesos.

Infraestructura clave: La inversión incluye obras complejas como dos puentes de 150 metros sobre el río Segundo para garantizar la seguridad vial e hidráulica.

Impacto laboral: La ejecución de estos trabajos genera actualmente más de 500 puestos de trabajo directos.

Se espera que la autopista completa esté finalizada para febrero de 2027 , aunque se irá habilitando la circulación por tramos a medida que se completen las etapas de obra.

La Autopista 19 unirá distintas ciudades estratégicas del litoral.

Las ventajas de esta nueva obra

Cuando se finalice la obra, reducirá la siniestralidad, ya que la Ruta 19 es históricamente conocida por su alta tasa de accidentes debido al intenso tráfico mixto (camiones y autos particulares).

También facilitará el movimiento de personas entre los grandes centros urbanos de Córdoba, Santo Tomé, Santa Fe y Paraná (vía el Túnel Subfluvial).

La Ruta 19 aportará desarrollo a la zona, a causa de que por ahí sale la producción de los centros agrícolas e industrial del país hacia los puertos. Por último, la obra generará empleo, con más de 500 puestos de trabajo directos.