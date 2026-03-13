La red vial de Argentina experimentará una transformación significativa con la construcción de una nueva autopista, esencial para unir dos ciudades clave del noroeste argentino. Este proyecto, que se extenderá por 22 kilómetros, beneficiará de manera directa a la población de Salta. El proyecto avanza con trabajos de alcantarillado en diversas áreas, excavaciones y estudios del trazado de la autovía. Desde el Gobierno de Gustavo Sáenz se declaró que esta es la “obra de infraestructura más relevante de las últimas décadas” para Salta. Uno de los beneficios más significativos será la prevención de inundaciones en la Ruta Nacional 68, en las proximidades del Lago Embalse Cabra Corral. Una vez finalizada, facilitará la circulación de 40.000 vehículos diarios desde el Valle de Lerma hasta Cerrillos, en las afueras de la capital provincial. Cabe destacar que esta ruta es reconocida por los visitantes de la ciudad de Cafayate. La nueva autopista llevará el nombre del papa Francisco y se completará en un tiempo aproximado de 36 meses con una inversión de u$s 115 millones. En este contexto, Gonzalo Macedo, director de Vialidad de Salta, brindó más detalles a Radio Salta sobre las características de la obra: La Ruta Nacional 68, que conecta Salta Capital con Cafayate en Argentina, es reconocida por la Quebrada de las Conchas y presenta una variedad de atracciones naturales, incluyendo formaciones rocosas y paisajes impresionantes. Los lugares imprescindibles en esta ruta incluyen la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, formaciones como los Castillos y el Sapo, la Estación Alemania y el Dique Campo Cabra Corral. La nueva autopista no solo mejorará la conectividad entre Salta y Cerrillos, sino que también impulsará el desarrollo económico de la región al facilitar el transporte de productos locales. Además, se anticipa que la obra generará empleo durante su construcción, beneficiando a numerosas familias en el área. El proyecto incluye la implementación de tecnología moderna en la infraestructura vial, como sistemas de monitoreo de tráfico y mantenimiento preventivo. Esto garantizará no solo la seguridad de los usuarios, sino también la sostenibilidad de la autopista a largo plazo. La nueva autopista generará empleo local, beneficiando a numerosas familias en Salta durante su construcción. Se espera que reduzca los tiempos de viaje de manera significativa. Además, se implementarán áreas de descanso y servicios para los viajeros, promoviendo el turismo en la región. Contará con un sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real, mejorando la seguridad y la fluidez en la circulación de vehículos. La nueva autopista, que llevará el nombre del papa Francisco, no solo mejorará la conectividad entre Salta y Cafayate, sino que también incluirá importantes obras de infraestructura. Se construirán tres puentes, uno en Los Vallistos y otros dos sobre los ríos Rosario y Pulares, además de un canal colector pluvial de 12 kilómetros para prevenir inundaciones en las áreas circundantes. El proyecto también contempla la instalación de iluminación LED a lo largo de todo el trayecto, lo que aumentará la seguridad vial. Con una inversión de 115 millones de dólares y un plazo de ejecución de 36 meses, esta obra se posiciona como un hito en el desarrollo de la red vial de la región, beneficiando a miles de usuarios diarios.