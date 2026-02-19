Las barreras del tren muchas veces pueden convertirse en una verdadera pesadilla para los automovilistas. Cuando funcionan mal generan largas filas de autos, embotellamientos y demoras que afectan a miles de personas todos los días. En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de un túnel clave en una de las zonas más transitadas de Caballito. La obra busca reducir tiempos de espera, mejorar la seguridad vial y descongestionar el área en horarios pico. El proyecto, considerado estratégico dentro del Plan Urbano Ambiental, avanza bajo la supervisión de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). Se trata de una intervención a gran escala destinada a reemplazar un paso a nivel que, según mediciones oficiales, mantenía las barreras bajas durante más de 30 minutos por hora, generando un verdadero cuello de botella en una zona de altísima circulación. Las tareas actuales se concentran en los trabajos de excavación, el pilotaje de las rampas y el armado de la estructura que permitirá sostener el paso de las formaciones ferroviarias. La construcción incluye sistemas de drenaje de última generación, claves para evitar inundaciones en días de lluvias intensas. El túnel tendrá sentido único de circulación. De esta manera, los autos ya no deberán esperar el levantamiento de la barrera para atravesar las vías. Además, el proyecto incluye: El nuevo paso bajo nivel estará ubicado en Federico García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, en pleno corazón de Caballito. Es uno de los puntos más transitados de la Comuna 6, a metros de la estación Caballito del tren Sarmiento y de la avenida Rivadavia, donde confluyen comercios, líneas de colectivo y un alto volumen de circulación diaria. El nuevo túnel no solo reducirá tiempos de viaje, sino que también traerá mejoras concretas para la vida cotidiana de los vecinos: