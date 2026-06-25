BBVA prepara un cambio en su oferta de tarjetas premium en Argentina. Desde el 24 de julio, sus clientes podrán acceder a Black+, una propuesta que reorganiza los beneficios de las tarjetas Black según los hábitos de consumo y el estilo de vida de cada usuario.

La iniciativa incorporará un modelo que contempla el potencial de uso de cada cliente y amplía las alternativas de acceso a una categoría que hasta ahora estaba más asociada a los segmentos de mayores ingresos. Con este lanzamiento, BBVA se convierte en la primera entidad de la banca argentina en ofrecer tarjetas hipersegmentadas.

“Con Black+ dejamos atrás el modelo tradicional basado exclusivamente en ingresos y presentamos una propuesta que permite a cada persona elegir la alternativa que mejor se adapta a su estilo de vida , con beneficios relevantes, simples y cotidianos”, explicó Mariano Mancurti, Head of Payments & Loyalty de BBVA en Argentina.

MCPH

Los clientes podrán elegir entre tres paquetes: Black+ Save, para quienes buscan ahorrar en gastos cotidianos; Black+ Travel, enfocado en viajes; y Black+ All, que combina ambos beneficios.

“Escuchamos a nuestros clientes y entendimos que no todos buscan lo mismo. Algunos priorizan el ahorro cotidiano, otros valoran las experiencias vinculadas a los viajes y muchos buscan combinar ambos beneficios”, añadió Mancurti.

Black+ Save

La alternativa Black+ Save estará dirigida a los clientes que priorizan el ahorro en categorías de alta frecuencia. El paquete incluirá un 20% de descuento en supermercados y combustibles , disponible las 24 horas, todos los días de la semana y en establecimientos de esos rubros de todo el país.

El beneficio tendrá un tope mensual de $ 100.000 . Además, quienes elijan esta propuesta podrán acceder a tres cuotas sin interés en Mercado Libre .

La principal diferencia frente a las promociones bancarias tradicionales será que los descuentos no quedarán limitados a jornadas puntuales, marcas específicas o comercios seleccionados, sino que estarán disponibles de manera permanente.

Black+ Travel

Para los usuarios que viajan con frecuencia, BBVA ofrecerá el paquete Black+ Travel, que pondrá el foco en la acumulación de millas y las experiencias asociadas a los viajes.

BBVA

La propuesta duplicará la acumulación de millas: por cada dólar consumido, el cliente sumará dos Millas BBVA. También incluirá 16 accesos a salas VIP y beneficios pensados para quienes utilizan con regularidad los servicios vinculados al turismo y los viajes internacionales.

Con esta tarjeta, los viajeros podrán acceder a la Sala VIP BBVA del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que cuenta con espacios de descanso, gastronomía, áreas de trabajo y otros servicios para los clientes antes de abordar.

A su vez, el paquete contemplará un 20% de descuento en todos los restaurantes de Argentina , todos los días de la semana, con un tope mensual de $ 100.000. También tendrá tres cuotas sin interés en Mercado Libre.

Black+ All

La tercera alternativa será Black+ All, diseñada para quienes buscan reunir en una misma propuesta descuentos en gastos cotidianos y ventajas vinculadas con viajes y experiencias.

Este paquete ofrecerá un 20% de descuento en supermercados, combustibles y gastronomía todos los días, en todo el país. Los reintegros serán inmediatos y podrán alcanzar hasta $ 200.000 mensuales.

Además, los clientes tendrán seis cuotas sin interés en Mercado Libre, sumarán dos Millas BBVA por cada dólar consumido y contarán con 20 ingresos a salas VIP .

Las tres propuestas Black+ estarán integradas por tarjetas Visa Signature y Mastercard Black. También incluirán asistencia en viajes y seguros asociados a esas categorías.

Nuevas formas de acceder y mantener bonificados los beneficios

Otro de los cambios que incorporará BBVA estará vinculado con las condiciones de bonificación. El banco sumará nuevas vías para que los clientes puedan acceder y conservar sin costo los beneficios de los paquetes.

Entre las alternativas estarán la acreditación de haberes o jubilaciones, la realización de consumos con tarjetas de crédito y la tenencia de inversiones dentro del ecosistema de BBVA.

De esta forma, la entidad busca ampliar el acceso a la categoría Black y ofrecer mayor flexibilidad a quienes quieran mantener bonificados los beneficios, sin depender exclusivamente de un requisito de ingresos.

Tarjetas verticales y reintegros inmediatos

La nueva propuesta también incluirá un rediseño en el medio de pago. BBVA lanzará tarjetas de crédito con formato vertical, que podrán adherirse a billeteras virtuales como Apple Pay y Google Pay para realizar pagos sin contacto mediante tecnología NFC.

El banco señaló que esta modalidad permitirá simplificar la experiencia de uso y mejorar la transparencia en los descuentos. Los reintegros de las promociones se acreditarán de forma inmediata en la caja de ahorros de los clientes.