Cambian las tarjetas Black: nuevos beneficios y nuevas reglas para quienes acreditan haberes, consumen o invierten
BBVA lanzará el 24 de julio una nueva propuesta de paquetes Black+ que permitirá elegir entre beneficios para ahorrar, viajar o combinar ambas alternativas. Cómo funciona la primera oferta de tarjetas hipersegmentada de la banca argentina.
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